Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

Este lunes se dio a conocer el nombre del flamante Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, que en esta oportunidad recayó en el destacado muralista Alejandro “Mono” González. Sucede a la artista Cecilia Vicuña, quien lo obtuvo en 2023.

En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri; la última galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas, Cecilia Vicuña; Enrique Zamudio, en representación de la Academia de Bellas Artes; el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Carlos González Morales, en representación del Consejo de Rectores; y los designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Samy Benmayor y Nury González.

Parte de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, su arte siempre ha estado ligado a la lucha popular y a la representación de las causas sociales.

Entre sus obras más reconocidas están los murales emblemáticos como los de la estación Parque Bustamante del metro de Santiago, el Hospital del Trabajador y El Primer Gol del Pueblo Chileno, realizado junto a Roberto Matta en 1971.

“Su estilo pictórico ha generado una verdadera escuela, democratizando el arte y acercándolo a la comunidad, lo que refleja su compromiso con la participación social y la construcción de una sociedad más justa. Su obra no sólo embellece espacios públicos, sino que también invita a la reflexión política y social, consolidándose como un patrimonio cultural vivo que dialoga con la historia y la identidad chilena”, señaló el ministerio.