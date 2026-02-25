Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

El legendario cantautor español Alejandro Sanz presenta hoy el video oficial de Rimowa, uno de los temas más íntimos de su más reciente álbum ¿Y AhoraQué +?, una colaboración en autoría e interpretación junto a la artista venezolana Elena Rose.

Considerada una de las joyas del álbum, Rimowa da ahora el salto al formato audiovisual con una propuesta impactante y profundamente emocional. El video fue filmado durante una jornada de febrero en Madrid, bajo la dirección de Gus Carballo y producido por Music Content Factory.

La pieza se desarrolla en un entorno prácticamente desnudo, donde la conexión sincera entre los dos amigos y cómplices creativos se convierte en el verdadero centro del relato. En ese espacio minimalista, la verdad emocional se impone sobre cualquier artificio, permitiendo que miradas, silencios y gestos compartidos hablen con la misma fuerza que la música.

Uno de los elementos simbólicos centrales del video es una maleta de ida y vuelta. Vacía en lo físico pero cargada de significado, funciona como eje emocional de la narrativa, evocando viajes, encuentros, despedidas y la memoria compartida entre dos artistas que han recorrido caminos paralelos y, en este tema, profundamente entrelazados.

A través de una interacción natural y una complicidad palpable entre estos gigantes de la música en español, el video convierte la sencillez en una declaración poderosa de sentimientos. Rimowa se presenta así como una canción, como un ejercicio de memoria emocional, donde lo vivido pesa más que lo dicho y cada imagen dialoga con la vulnerabilidad que define el tema.