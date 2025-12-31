Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

Horas claves y difíciles atraviesa en este fin de año el cantautor chileno Angelo Pierattini, nombre esencial de la escena local en este siglo y parte desde los 90 del grupo Weichafe.

El artista sufrió un accidente automovilístico este lunes 29 de diciembre cerca de las 13 horas en la ruta 68, cuando fue chocado por atrás por otro vehículo. Se trasladaba desde El Quisco -donde reside- hasta Santiago.

Hoy está en coma inducido, con el objetivo de ir desinflamando un hematoma producto de una fractura en la cabeza. También sufrió fracturas en cuatro costillas y complicaciones en los pulmones.

Angelo Pierattini Foto: Pablo Vásquez/La Tercera

Durante estas horas, su hermano, Daniel Pierattini, actualizó en sus redes sociales el estado del músico: “Nos entregaron el primer diagnóstico de Angelo: se encuentra estable, todos los niveles monitoreados están dentro de lo normal, se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido”.

También agregó: “Angelo se encuentra estable, en coma inducido para que su cerebro descanse bien del golpe y así evitar un daño posterior. Hasta ahora ha evolucionado bien, lo más peligroso no ha pasado, que era que su cerebro se inflamara o generara mucha presión, así que es una buena señal”.

“Sólo resta esperar y que las horas avancen a nuestro favor”, comentó, agradeciendo el apoyo que ha recibido el cantante en este difícil momento.

Su esposa, Begoña Olavarría, también dijo en redes sociales: “Angelo sigue en coma inducido pero estable. Si todo sigue así, pronto podrán cortar los sedantes e ir despertando poco a poco, es un proceso que tarda días, hay que tener paciencia”.