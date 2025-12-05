Anuncian los ganadores del Premio a la Música Presidente de la República 2025: Saiko lidera en categoría Popular

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto al Consejo de Fomento de la Música Nacional, anunció la mañana de este viernes 5 a las ganadoras y ganadores del Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025, “reconocimiento a la obra y trabajo de quienes destacan por su excelencia, creatividad y aporte trascendente al repertorio de la música nacional”, precisan en un comunicado.

En esta edición fueron premiados Saiko, en la categoría Música popular; Héctor “Titín” Molina en Música de Raíz Folklórica; Rodolfo Fischer en Música Docta y José Oplustil en Edición Musical. La categoría de Producción Fonográfica fue declarada desierta.

“Con este reconocimiento celebramos las trayectorias de estos artistas, quienes han entregado su talento, dedicación y compromiso para enriquecer las artes escénicas y la música de nuestro país. Sus aportes han sido contundentes en la construcción de nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestro patrimonio cultural. Estos reconocimientos dan cuenta del compromiso del Estado con la cultura y con el fortalecimiento de políticas que aseguren su desarrollo”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, quien notificó personalmente a los ganadores.

En todas las categorías, las y los ganadores recibirán un diploma firmado por el Presidente de la República.

En el caso de las tres categorías de géneros musicales el galardón considera además la entrega de 270 UTM.

El desglose de los ganadores 2025

La banda Saiko, liderada por Denisse Malebran (voz) y Luciano Rojas (guitarra y bajo), dio sus primeros pasos en la música en 1999 como una inquietud de Luciano Rojas y Rodrigo Aboitiz, músicos con trayectoria en La Ley, banda de la que se retiraron un año antes. Más de dos décadas después, nueve discos marcan una carrera incesante, construida desde el escenario y de una profunda relación con el público chileno. En 2025 celebraron los 25 años de la banda, con dos conciertos realizados el mismo día en el Teatro Municipal de Santiago y en el cierre del Festival de Olmué. Esta celebración los ha llevado a recorrer escenarios y teatros desde Arica a Punta Arenas, llegando adicionalmente por primera vez a Ciudad de México.

Nelson Galaz Dinamarca

Héctor “Titín” Molina es Doctor en filosofía de la Universidad de Salamanca, España. Vive hace 20 años en Valdivia y cuenta con una trayectoria artística de más de 45 años. Participó en seis ocasiones en el Festival de Viña del Mar, siendo galardonado con dos gaviotas en 1991 y también se desempeñó como jurado del certamen en 1993. Pionero en la difusión artística y cultural a través de sus programas de televisión “Culturalia”, que han llegado a más de 20 canales regionales y se han transmitido en la señal internacional de TVN y UCV Televisión. Su compromiso con la educación se refleja en la creación de la Escuela Especial Diversa, donde se ejecuta el calendario cultural con todos los hitos aprobados por el congreso. Su labor ha sido fundamental para conectar la cultura local con el reconocimiento internacional, participando en exposiciones en Europa y llevando el nombre del país a importantes escenarios globales. En el ámbito literario, su obra “Martichiwue” ha alcanzado su cuarta edición, consolidando su legado.

Rodolfo Fischer es director de orquesta con amplia proyección nacional e internacional. Graduado en la Universidad de Chile y formado en el Curtis Institute of Music de Filadelfia con Otto-Werner Müller, inició su carrera en el San Francisco Opera Center antes de ser nombrado director residente del Teatro Municipal de Santiago (1998–2002), donde dirigió más de 20 títulos de ópera. Ha desarrollado una reconocida labor en América Latina, Europa y Oceanía. En 2020 asumió la Dirección Artística de la Orquesta de Cámara de Valdivia (Universidad Austral de Chile - UACh), impulsando una gestión innovadora centrada en la creación contemporánea chilena, la formación de nuevas audiencias y la descentralización del acceso a la música docta. Actualmente reside entre Chile y Suiza, donde enseña en la Musik-Akademie Basel, proyectando su experiencia y liderazgo hacia las nuevas generaciones de directores chilenos.

El Compositor y Doctor en Estudios Latinoamericanos, José Oplustil, es ganador de varios premios internacionales y beneficiario de encargos y residencias en Chile y Europa. El 2011 y 2013 fue finalista en los programas “Composer Project” y “Roche Commissions” del Festival de Lucerne, con Pierre Boulez como jurado. En junio de 2012, fue ganador del premio del círculo de críticos de arte 2012, en categoría ópera nacional y del Premio a las Artes Nacionales “Altazor” 2013, gracias a su ópera “Renca, París y Liendres”. En 2019 ganó el Premio Domingo Santa Cruz, de la Academia Chilena de Bellas Artes, por su ópera El Cristo de Elqui, estrenada en el Municipal de Santiago en 2018. Desde 2018 es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.