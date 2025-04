Ases Falsos entra en receso: “No tenemos la madera de superestrella”

Sábado. Han pasado cerca de 50 minutos desde que los Ases Falsos repletaron el Acer Stage con temas de El hombre puede (2016) y principalmente de Mala Fama (2018), su última apuesta discográfica.

Tras su concierto en la segunda jornada de Lollapalooza Chile, Francisco “Flaco” Rojas, Daniel De La Fuente alías “Chimbe” y el líder del conjunto, Cristóbal Briceño, son los elegidos para responder las preguntas de los periodistas que esperan a un costado del VTR Stage.

Y es que previo al evento del Parque O’Higgins, el grupo confirmó que tras cerca de nueve años de actividad, los integrantes tomarán un receso para descansar musicalmente hablando, ello tras cuatro discos a cuestas y un 2018 con 35 conciertos en total, un número importante para un grupo que desde su formación como Fother Muckers ha probado de todo dentro de la escena musical.

A mediados de abril, los autores de “Simetría” y “Pacífico” viajarán al sur del país en plena Semana Santa para realizar las fechas finales de lo que será su despedida momentánea de los escenarios nacionales.

Un mes después, los siete integrantes regresarán a México para responder a una espera con sus fanáticos del norte de cerca de cinco años. Una vez resueltos los conciertos en tierras aztecas cada miembro seguirá su camino.

-¿Será un proceso momentáneo o pasará lo mismo que con los Fother Muckers que desaparecieron en Semana Santa?

Cristóbal: Flaco vende prótesis de manos y le va mucho mejor que con la banda. Si él le dedicara más tiempo a eso, su negocio florecería. Pero ahí tienes, un hombre íntegro que no hace todo por dinero y que, a sabiendas de que se está haciendo una propia zancadilla comercial, decide seguir con la banda que con su negocio de prótesis.

-Pero ustedes también disfrutan estar en el escenario. Por eso, volviendo a la pregunta, ¿este receso es para pensar en un nuevo disco y volver con más fuerza? ¿O también está la idea de embarcarse en otra aventura?

Cristóbal: Es porque personalmente llevo más de doce años tocando sin parar. No he parado desde que empecé el 2005, pero comencé a darle firme desde el 2007. Necesito estar un invierno en la cueva, lo necesito. Mírame, soy un hombrecito de 65 kilos, sino no voy a durar.

-En tu caso Chimbe, también tienes tu proyecto personal, una nueva banda llamada Los Suspiros.

Daniel: Sí, la verdad ahí estamos con los chiquillos, queremos grabar y darle training a la cosa. Aparte el receso de la banda, que lo encuentro súper natural, creo que nos va a hacer bien. Por ejemplo, yo entré a la banda y nunca hemos dejado de tocar. Yo llevo cuatro años tocando sin parar, Cristóbal lleva mucho más y está bien parar un rato. Yo estoy con Los Suspiros tocando música, vendo cachureos y ahora me estoy preparando para otra etapa de mi vida, voy a ser papá. Entonces es un momento de tranquilidad que nos va a hacer bien.

-¿En tu caso, Flaco?

Francisco: Todo calza un poco. Personalmente han sido años muy complicados para mí. Me viene bien un pequeño descanso aunque voy a tener que ingeniármelas por otro lado para sobrevivir económicamente hablando, pero no le tengo miedo a eso. Toco en otro grupo, ahí suplo mis deseos de guitarrista. Voy a producir un disco, tenemos otros proyectos en mente con Cristóbal, se hacen cosas, es un período de cambios que está bien.

-Como Ases Falsos, en casi nueve años, han tenido un crecimiento importante. Lograron un masivo show en el teatro Caupolicán, grabaron un DVD, han probado de todo…

Cristóbal: Todo tipo de drogas.

-Pero están en un minuto para pensar en una carrera internacional, tomando en cuenta el dato de que ya vendieron dos meses antes las entradas de sus conciertos de la gira por Ciudad de México y Monterrey en mayo próximo. Eso es un buen indicio para seguir ambicionando.

Cristóbal: Pero no es un espacio tan grande los conciertos en México. 700 personas en México es un escupo de nariz, lo digo en serio. Parece que lo van a pasar a un lugar más grande y eso estaría bueno, a ver si logramos llenarlo. Pero sabes qué, yo creo que nosotros no tenemos madera de superestrella, no creo ni cagando que podríamos tener más de lo que tenemos. Creo que lo hemos dado todo y lo hemos hecho tratando de lograr el éxito quizás en su acepción más baja. Hasta acá hemos llegado y creo que es porque no tenemos la madera de superestrella y, dentro de todo, es un alivio.

-¿Los conciertos de Concepción (12 de abril) y Temuco (13 de abril) serán las últimas fechas?

Cristóbal: Puede que salgamos a Perú o Argentina, pero en Chile va a ser el final. Así que vayan a disfrutar que de esto se trata la industria del entretenimiento.