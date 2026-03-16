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    Así fue el paso de Pedro Pascal por los Oscar 2026

    Junto a Sigourney Weaver y con alusiones a The Mandalorian, el actor se hizo notar en la ceremonia. Presentó las categorías de Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales. Las cintas galardonadas fueron Frankenstein y Avatar: Fuego y Ceniza, respectivamente.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Así fue el paso de Pedro Pascal por los Oscar 2026

    En compañía de Sigourney Weaver, Pedro Pascal presentó los premios a Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales. Afeitado y con la presencia de su compañero Grogu (de The Mandalorian) en el público, el actor chileno entregó dos reconocimientos técnicos.

    Antes de anunciar al primer ganador, Weaver y Pascal bromearon sobre la presencia de un animatrónico de Grogu en el público, sentado al lado de Kate Hudson. Weaver le gritó a la actriz: “¡Aléjate de él, perra!

    Luego de esto, el dúo de actores (parte del próximo estreno The Mandalorian & Grogu) entregó la estatuilla de Mejor diseño de producción a Tamara Deverell y Shane Vieau, diseñadores de Frankenstein.

    Extraída de CulturaOcio

    Tras su discurso de agradecimiento, Pascal y Weaver entregaron el galardón de Mejores efectos visuales a Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por su trabajo en Avatar: Fuego y cenizas.

    El actor chileno ya había entregado un premio en la ceremonia de los Oscar 2023, cuando presentó las estatuillas de Mejor cortometraje documental y Mejor cortometraje animado junto a Elizabeth Olsen.

    Lee también:

    Más sobre:CinePedro PascalSigourney WeaverOscarsOscarOscars 2026Premios OscarThe MandalorianEl MandalorianoGroguStar WarsFrankensteinAvatarAvatar: Fire and AshPremioEfectos

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