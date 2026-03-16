Así fue el paso de Pedro Pascal por los Oscar 2026

En compañía de Sigourney Weaver, Pedro Pascal presentó los premios a Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales. Afeitado y con la presencia de su compañero Grogu (de The Mandalorian) en el público, el actor chileno entregó dos reconocimientos técnicos.

Antes de anunciar al primer ganador, Weaver y Pascal bromearon sobre la presencia de un animatrónico de Grogu en el público, sentado al lado de Kate Hudson. Weaver le gritó a la actriz: “¡Aléjate de él, perra!

Luego de esto, el dúo de actores (parte del próximo estreno The Mandalorian & Grogu) entregó la estatuilla de Mejor diseño de producción a Tamara Deverell y Shane Vieau, diseñadores de Frankenstein.

Extraída de CulturaOcio

Tras su discurso de agradecimiento, Pascal y Weaver entregaron el galardón de Mejores efectos visuales a Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por su trabajo en Avatar: Fuego y cenizas.

El actor chileno ya había entregado un premio en la ceremonia de los Oscar 2023, cuando presentó las estatuillas de Mejor cortometraje documental y Mejor cortometraje animado junto a Elizabeth Olsen.