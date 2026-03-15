Joe Keery, el actor de Stranger Things tras Djo: “Hice mis discos con amigos, se siente íntimo, quiero que siga así”

El Parque O’Higgins volvió a llenarse de música con Lollapalooza. Esta versión presenta un line up bastante cargado al pop, a lo mainstream, con artistas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Lorde en la programación. Aunque como siempre, hay de todo, y el rock, por supuesto, no puede faltar.

Es así que llega a los escenarios chilenos Joe Keery, actor de Stranger Things, conocido en la industria musical como Djo. Una propuesta de rock psicodélico que ya acumula tres álbumes de estudio y un hit que alcanzó a estar en el número 1 en la lista del Billboard Global 200: End of beginning.

En la previa de su presentación en Lollapalooza, Djo conversó con Culto sobre su éxito reciente, la división artística entre la música y la actuación, su percepción de la industria y, por supuesto, sobre sus vacaciones en el sur de Chile.

Una deuda pendiente con Chile

“Estuve años atrás en Santiago en una gira promocional para Stranger Things, pero no pude ver mucho de la ciudad ni del país. Definitivamente quería volver”, dice el artista en el backstage del festival, a pocas horas de haber aterrizado de su paso por la versión argentina de la cita.

En esta ocasión, aprovechando que la serie de Netflix y su promoción ya terminaron, viajó varias semanas antes a Latinoamérica para disfrutar del sur del país, algo no fuera de lo común. “Visité Puerto Natales, Torres del Paine y la Patagonia en Argentina. Pude ver algunos glaciares, es realmente increíble”, comentó.

El desafío de Lollapalooza

Djo está acostumbrado a los recintos cerrados, con un ambiente más controlado, sin embargo, está feliz por esta oportunidad: “Es diferente a como siempre tocamos, es un desafío, pero a la vez es emocionante”, reflexiona.

“Algunos amigos estuvieron tocando aquí el año pasado y me dijeron que fue increíble. La energía del público parece ser algo de otro mundo”, comenta con clara emoción por el show que dará apenas unas horas después en el escenario Cenco Malls. Una presentación en la que mezcló guitarra, piano y voz en un rock calmado y rítmico que hizo corear a un consolidado grupo de fans.

Por supuesto, viene con las energías recargadas. La noche anterior se presentó en Argentina y el lunes 16 tiene agendado un sideshow en el Teatro Caupolicán que agotó entradas en pocas horas. Sobre si habrá diferencias entre los conciertos, respondió: “Variamos un poco en cada setlist, queremos que las experiencias sean distintas, dentro de lo posible”.

“Es diferente tocar en esos recintos –dice hablando del Caupolicán–. Se siente como algo más íntimo, son personas que te van a ver exclusivamente a ti y a tu música. En un festival es distinto, tienes que pensar más en la lista de canciones: debes tener los hits, porque es menos tiempo. En los lugares pequeños puedes tomarte tu tiempo y ser más creativo”, suma.

Y en Chile, así lo hizo. Interactuó con la audiencia, siguió los típicos cantos de la fanaticada y creó un buen ambiente para marcar la mitad del fin de semana festivalero.

Las redes sociales y un hit

Su primer álbum, Twenty twenty (2019) es un proyecto experimental, que buscaba su propia voz y sonido. En Decide (2022) ya se notaba una maduración musical, con temas más sólidos y una línea más coherente en lo narrativo, y de ahí aparece End of beginning, el gran hit.

Hoy es su canción más reproducida en Spotify, con más de dos mil millones de reproducciones. Un tema que habla de su sentir al habitar y dejar Chicago y cómo quiere mantenerse auténtico aún cuando la fama lo alcanza –todo esto en medio del furor de las primeras temporadas de Stranger Things, donde interpretó a Steve–.

“Fue un proceso lento, que se mantuvo en el tiempo. Es lindo e interesante ver que a la gente le sigue importando esa canción y sobre todo, que luego abran el catálogo y vean que detrás hay más música, más de mi. Aunque me gusta volver a ese momento y reconectar con lo que sentía y con lo que fui”, comparte.

Este éxito puede tener mucho que ver con las redes sociales, principalmente la gran plataforma que es TikTok cuando se trata de crear trends mundiales. Esto, a fin de cuentas, puede significar una carga importante para los artistas, al tener que intentar llegar nuevamente a esos números.

“No estoy en control del éxito de nada. Para mi, se trata de qué hago con eso. En este caso, me dio la oportunidad de viajar y estar en festivales como este, con estos grandes grupos. Nunca creí que podría tocar para tanta gente y en lugares tan lejanos. Así que intento soltar la presión y no pensar mucho en eso”, asegura el cantante.

La industria y Djo

Joe Kerry es un artista multifacético. Lleva los últimos años alternando entre sets de grabación y escenarios de todo tipo. En la conversación, dice que se siente afortunado de tener ambas cosas y que todo funciona porque a la gente le importa lo que hace, así, reitera constantemente su agradecimiento a las y los fans.

Esta doble vida le permitió también mantener su carrera musical bajo sus propios términos. “Ser independiente es un lujo. Con el dinero que gané en Stranger things puedo estar tranquilo por un rato sin tener la necesidad de firmar con alguna disquera. Hice mis discos con amigos, se siente íntimo, aunque después sea algo más grande. Quiero que se mantenga así”, confiesa.

The Crux y The Crux (Deluxe) son sus últimos proyectos. Dos álbumes diferentes e independientes grabados al mismo tiempo. Sobre esta decisión, comenta: “Teníamos suficiente música para sacar más de un disco. Me gusta no dejar nada atrás, compartir todo lo que alguna vez creamos, y hoy veo que fue una buena idea y que las fans les gustó”.

El rock, en todas sus formas, es una de sus grandes influencias, es por eso que hoy se siente interpelado por el género, aunque afirma que en realidad, las categorías no son lo más importante: “Creo que los géneros pueden ayudar al catálogo, a encontrar más música que te guste. Como humanos categorizamos todo, pero creo que no es tan importante. Deberíamos dejarnos fluir, sobre todo cuando hablamos de música”.

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