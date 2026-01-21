“Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

Matapanki, obra prima de Diego “Mapache” Fuentes, fue seleccionada para competir en la edición 76° del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). La cinta se proyectará en Generation 14Plus y competirá contra 40 largometrajes entre el 12 y 22 de febrero.

Diego Fuentes realizó la película como proyecto de egreso de Cine UDD y ya ha ganado dos categorías en el Festival Internacional de Cine de Valdivia: Mejor Película Chilena y Mejor Largometraje Juvenil. Además, fue exhibida en el Festival de Cine Nacional de Ñuble.

La película sigue la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura asiduo a las fiestas y que vive con su abuela. El protagonista adquiere poderes producto de beber un particular brebaje. Sin embargo, en un accidente, relacionado al presidente de Chile, desata un conflicto en su contra.

En 2021, durante la pandemia, Diego Fuentes se obsesionó con la película Electric Dragon 80.0000 V. Con el cocreador Joaquín Fernández comenzaron a bromear sobre un largometraje de un punk que obtuviera poderes con alcohol. “La cosa terminó siendo cada vez más grande y, contra todo pronóstico, real”, relata.

El director estima que la película se hizo con el 10% de una película promedio chilena. El equipo recurrió a fiestas, ventas, rifas y crowdfunding para financiar la cinta. “Muchas veces nos tocó buscar maneras creativas de enfrentar ciertos desafíos, onda los efectos visuales, las peleas, stunts, locaciones, etc”, dice Fuentes.

Respecto a su inclusión en la Berlinale, Diego Fuentes comenta que le motiva la idea de que se conecten dos mundos tan diferentes como Berlín y Quilicura. El director añade que quiere saber la opinión de las personas en la capital alemana. “Aún es surreal”, sentencia.

“Cuando uno estudia cine siempre que se habla de festivales salen los ‘tres grandes’ de Europa: Cannes, Venecia y Berlín. Entonces, darme cuenta que mi primera peli dio para llegar tan lejos es algo que no me cabe en la cabeza”, manifiesta el director.

La cinta se proyectará el lunes 26 de enero a las 20:00 en el Festival de Cine Chileno que se celebrará en Quilpué. La película llegará a cines comerciales e independientes el próximo 26 de marzo. También habrá una función en el Slamdance de Los Ángeles, Estados Unidos.

Fuentes ya trabaja en su segunda película, Corazón de Polilla, que fue seleccionada entre los proyectos de Cine Chileno del Futuro 2025. Estos reciben asesorías, premios de finalización y la posibilidad de participar en el mercado internacional.