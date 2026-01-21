SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    La película nacional competirá en la categoría de Generation 14Plus en Berlín. Diego "Mapache" Fuentes comenta cómo se gestó la idea del filme, el esfuerzo para lograr financiarla y la expectativa de llegar al renombrado certamen.

    Por 
    Daniel Cañete

    Matapanki, obra prima de Diego “Mapache” Fuentes, fue seleccionada para competir en la edición 76° del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). La cinta se proyectará en Generation 14Plus y competirá contra 40 largometrajes entre el 12 y 22 de febrero.

    Diego Fuentes realizó la película como proyecto de egreso de Cine UDD y ya ha ganado dos categorías en el Festival Internacional de Cine de Valdivia: Mejor Película Chilena y Mejor Largometraje Juvenil. Además, fue exhibida en el Festival de Cine Nacional de Ñuble.

    La película sigue la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura asiduo a las fiestas y que vive con su abuela. El protagonista adquiere poderes producto de beber un particular brebaje. Sin embargo, en un accidente, relacionado al presidente de Chile, desata un conflicto en su contra.

    En 2021, durante la pandemia, Diego Fuentes se obsesionó con la película Electric Dragon 80.0000 V. Con el cocreador Joaquín Fernández comenzaron a bromear sobre un largometraje de un punk que obtuviera poderes con alcohol. “La cosa terminó siendo cada vez más grande y, contra todo pronóstico, real”, relata.

    El director estima que la película se hizo con el 10% de una película promedio chilena. El equipo recurrió a fiestas, ventas, rifas y crowdfunding para financiar la cinta. “Muchas veces nos tocó buscar maneras creativas de enfrentar ciertos desafíos, onda los efectos visuales, las peleas, stunts, locaciones, etc”, dice Fuentes.

    Respecto a su inclusión en la Berlinale, Diego Fuentes comenta que le motiva la idea de que se conecten dos mundos tan diferentes como Berlín y Quilicura. El director añade que quiere saber la opinión de las personas en la capital alemana. “Aún es surreal”, sentencia.

    “Cuando uno estudia cine siempre que se habla de festivales salen los ‘tres grandes’ de Europa: Cannes, Venecia y Berlín. Entonces, darme cuenta que mi primera peli dio para llegar tan lejos es algo que no me cabe en la cabeza”, manifiesta el director.

    La cinta se proyectará el lunes 26 de enero a las 20:00 en el Festival de Cine Chileno que se celebrará en Quilpué. La película llegará a cines comerciales e independientes el próximo 26 de marzo. También habrá una función en el Slamdance de Los Ángeles, Estados Unidos.

    Fuentes ya trabaja en su segunda película, Corazón de Polilla, que fue seleccionada entre los proyectos de Cine Chileno del Futuro 2025. Estos reciben asesorías, premios de finalización y la posibilidad de participar en el mercado internacional.

    Lee también:

    Más sobre:MatapankiDiego FuentesBerlinaleCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Lo más leído

    1.
    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    2.
    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    3.
    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    4.
    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía
    Chile

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Denuncia por disparos obliga a retirar a Bomberos de incendio en Concepción y abre investigación policial

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina
    Tendencias

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar