“No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

Recientemente, Eduardo Carrasco, director y uno de los integrantes históricos de Quilapayún, comentó en charla con Culto que no volvería a Chile y se mantendría radicado en Francia. Con esto, se restó de las presentaciones en vivo que tenga el conjunto en un futuro. La decisión no es un adiós definitivo, sino que continuará con sus labores a través de Internet y teléfono.

Esto es similar a la resolución que tuvo el percusionista y reconocida voz Carlos Quezada, quien en 2023 también explicó su alejamiento del conjunto. En ese entonces el artista, radicado en Francia, expresó que dejaría de tocar en Chile porque está muy lejos de dónde él vive y que a su avanzada edad siente el desgaste del viaje interoceánico.

Ambos integrantes han descartado una retirada del grupo, sino que no volverían a tocar en Chile. Eduardo Carrasco incluso expresó que seguiría siendo el director de Quilapayún a distancia. “El punto es que no volveré a cantar en un escenario con ellos. Pero estoy preocupado de los discos, estamos haciendo canciones, yo sigo armando cosas con ellos”, dijo a Culto.

El director de Quilapayún volvió a Francia en mayo del año 2025 y seguirá en su cargo, pero a distancia. Ismael Oddó, en representación del conjunto, expresó a Culto que respaldaban las dichos de Eduardo Carrasco y que no emitirían una opinión al respecto. “No existen ambigüedades ni fracturas”.

El músico agregó que el alejamiento presencial de Carrasco, no cambia de manera trascendental las formas de trabajo de la agrupación. Ya que, desde hace más de dos décadas, trabajan colaborativamente de forma remota en sus proyectos.

Quilapayún tiene tres fechas confirmadas en Chile hasta el momento. La agrupación tocará en El 55° Festival Nacional del Folklore de San Bernardo, en Lollapalooza Chile 2026 y en la Canción Nacional Volumen 1. En este último evento compartirán el escenario del Parque Estadio Nacional con Illapu, Inti Illimani Histórico y Congreso.

Entre Chile y Francia

Tanto Eduardo Carrasco como Carlos Quezada viven en Francia actualmente. La agrupación se radicó por primera vez en el país galo en su etapa en el exilio y se convirtió en una bandera de lucha durante la dictadura, al igual que Patricio Manns.

Felipe Rodríguez, periodista dedicado a la cobertura musical de hace más de dos décadas, comenta que el conjunto tuvo diez años de éxito en Europa. Sin embargo, los miembros del grupo tuvieron que trabajar en distintas labores en su estancia, lo que provocó un descenso en la capacidad creativa del conjunto. “De la segunda mitad de los 80, su capacidad creativa no fue la que tenían entre los 60 y los 70, que era furibunda, excelente”, complementa.

Tras la vuelta de la democracia, Quilapayún realizó conciertos en Chile y dos de sus miembros decidieron quedarse en el país, Eduardo Carrasco y Willy Oddó, quien falleció en 1991.

Felipe Rodriguez comenta que las canciones de la primera etapa como El pueblo unido jamás será vencido y Venceremos respondían a un momento específico de la historia. “La sociedad cambió. Antes en los barrios obreros había reflexión, ahora no hay nada. La gente ya no tiene conciencia de clase, cada uno está con la lógica de salvarse solo”

Disputa por el nombre

A inicios de la década, el músico Guillermo García fue apartado de Quilapayún, lo que provocó la salida de Hernán Gómez y Hugo Lagos. Este problema generó dos grupos que disputaban el nombre Quilapayún. En una estaba Rodolfo Parada, quien había registrado el nombre.

La facción histórica se creó tras un reencuentro entre los miembros del conjunto como Eduardo Carrasco, Hernán Gómez, Carlos Quezada, Guillermo García, Hugo Lagos e Ismael Oddó, hijo de Willy Oddó.

La disputa por el nombre llegó al territorio legal y el caso se mantiene hasta el día de hoy. En 2015, la Corte Suprema le adjudicó el nombre a la facción histórica. Sin embargo, en septiembre del mismo año, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) declaró nulo el registro. Aunque la marca sigue en manos del grupo liderado por Eduardo Carrasco.

Festival de las Artes la-tercera

Sobre el futuro de Quilapayún, Eduardo Carrasco manifestó un cierto optimismo. “Tiene que encontrar nuevas formas de vivir, asumir lo que fuimos en el pasado y proyectarlo hoy en día”.