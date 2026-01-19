El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

Anoche se produjo el esperado regreso a Westeros. El caballero de los Siete Reinos, el segundo spin-off de Game of thrones, debutó con su primer episodio en HBO y HBO Max, un capítulo de 42 minutos que perfiló a sus protagonistas y sentó las bases de su tono.

Más modesta en escala, y más apegada a la aventura y al humor que sus predecesoras, la serie cocreada por Ira Parker y George R. R. Martin es una historia que promete seducir a los fanáticos de la saga apelando a recursos diferentes.

Steffan Hill

Sin dragones ni batallas de la misma magnitud, tiene en el centro a Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), un caballero errante, y Egg (Dexter Sol Ansell), un astuto niño. Ambos se conocen en una posada después de que Dunk entierra a su mentor, Ser Arlan (Danny Webb), y mientras se dirige a un torneo de justas en el que busca honor y un pasaporte a un posible trabajo estable.

Aquí desmenuzamos el primer episodio respondiendo las principales interrogantes que dejó.

*¿Por qué tan breve y en clave de comedia?

Las novelas de Martin sobre Dunk y Egg no son como los diferentes tomos de la saga Canción de hielo y fuego. Son historias breves (ninguna supera las 200 páginas) que giran en torno al heroísmo y la amistad, y cada tanto le recuerdan al lector que están insertas en un mundo feroz. El equipo creativo de la serie definió que una temporada de seis capítulos (todos relativamente cortos) era el mejor formato para mantenerse fiel al material original.

“Poder hacer seis episodios, de entre 30 y 40 minutos, fue perfecto para nosotros. Significaba que no teníamos que estirar la historia. Significaba que podíamos hacer una adaptación fiel, que obviamente es justo lo que George quería, y lo que yo tenía muchas ganas de hacer porque soy un gran fan de estas novelas cortas”, indicó Parker a The Hollywood Reporter, junto con adelantar que el segundo ciclo también se compondrá del mismo número de capítulos.

Steffan Hill

El humor y la aventura definen el inicio de la producción, pero luego las cosas se pondrán más serias. “La brutalidad y la sangre ya vienen. Si la gente se queda hasta el cuarto o quinto episodio, disfrutará de lo que se espera de una temporada normal de Game of thrones”. promete Parker en entrevista con Culto.

*¿Se olvidaron de la secuencia de títulos?

Uno de los sellos de todas las temporadas de Game of thrones fue su cortina de títulos, una secuencia de un minuto y medio en que se viajaba por los diferentes rincones de Westeros. House of the dragon ajustó el segmento a la historia de la pugna de los Targaryen, pero en esencia lo conservó.

En cambio, el nuevo spin-off opta por prescindir de ese recurso. En su lugar, asoman el título de la serie directamente en la pantalla. El caballero de los Siete Reinos es una historia sobre un hombre sin casa ni trabajo permanente que es más entusiasmo que reales aptitudes, no sobre miembros de respetados linajes. Algo que se acentúa en el primer capítulo, que despliega su título segundos después de que el protagonista hace sus heces junto a un árbol y mientras cabalga uno de los tres caballos que ahora le pertenecen.

Steffan Hill

Parker explica ese momento en diálogo con Culto: “Él toma la espada (que pertenecía a Ser Arlan), siente el llamado, pero, claro, como todos nosotros cuando intentamos hacer algo nuevo y difícil que nunca hemos hecho, se te revuelven las tripas. Él tiene el estómago revuelto y de repente tiene que ir a cagar. Porque aún no es un héroe. No es esa versión falsa de un héroe que intuye su destino y sale a buscarlo. Es un ser humano como tú y como yo”.

*¿Cuánto antes de Game of Thrones?

Si House of the dragon comenzó unos 200 años antes de los eventos de la serie principal, El caballero de los Siete Reinos transcurre un siglo antes (75 u 80 años, para ser exactos). La Danza de los Dragones –el nombre con el que se conoce a la guerra civil entre dos bandos de la familia Targaryen– ha llegado a su fin. En este momento de la línea temporal no hay bestias que arrojen fuego, por lo que, si bien ese clan aún se sienta en el Trono de Hierro, no disfruta de sus mejores años.

*¿Cuántas novelas son?

George R. R. Martin publicó tres novelas sobre las historias de Dunk y Egg, pero hay más en camino. Según adelantó recientemente, hay dos libros más en proceso de escritura y tiene bosquejadas más de una decena de historias inéditas.

En principio, corre el riesgo de que le suceda lo mismo que con Game of thrones –que sus no estén listas antes de la serie–, pero esta vez cuenta con un factor a su favor: las historias de la pareja protagónica son más acotadas y su trabajo con Ira Parker ha sido de plena colaboración.

“Él afirma que El caballero errante es lo mejor que ha escrito. Tener a alguien tan apasionado como yo por este material a tu disposición en cualquier momento para hacer preguntas, sólo ha mejorado esta serie”, señala Parker a Culto, junto con revelar que “me ha compartido unos 10 o 12 bocetos más para novelas cortas sobre Dunk y Egg a lo largo de sus vidas. Ahora mismo estamos centrados en una y veremos cómo responde el mundo. Estamos haciendo la segunda. Ojalá les guste a todos y podamos seguir haciéndolas. Me encanta escribir en este mundo. Es una historia maravillosa”.

Steffan Hill

*¿Dónde viste a los protagonistas?

La serie apuesta por dos rostros relativamente nuevos. Peter Claffey es un actor irlandés y exjugador de rugby que tuvo roles secundarios en Vikingos: Valhalla y Malas hermanas. Además, participó en Small things like these (2024), protagonizada por Cillian Murphy.

En tanto, el papel más destacado de Dexter Sol Ansell es la versión joven del presidente Snow en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023), la película más reciente de la saga basada en las novelas de Suzanne Collins.

*¿Siempre a la misma hora?

El primer episodio se emitió a la medianoche de este domingo (23:59 o 00:01 de este lunes), más tarde de lo que los fanáticos estaban habituados. Según pudo confirmar Culto, ese horario se mantendrá para las cinco entregas restantes. ¿La buena noticia? Los seis capítulos de la primera temporada son breves, todos enmarcados entre los 45 y 30 minutos.