Culto

Beatlemanía agenda presentación en octubre en Teatro Oriente

El conjunto nacional liderado por Mario Olguín se presenta el próximo domingo 12 de octubre a las 19:00 horas.

Por 
Equipo de Culto
Ya de vuelta de su gira a Inglaterra con el Beatles Tour 2025, donde se dio el lujo de cantar en Liverpool en el Cavern Club, tocar el piano y cantar para sus pasajeros en el living de la casa de Paul Mc Cartney y liderar una improvisada sesión de canciones de George Harrison, en el mismísimo living de la casa de George y finalizar el tour con un encuentro privado con Freda Kelly, quien fuese la secretaria de Los Beatles durante 11 años, Mario Olguín y sus Beatlemania vuelve con un concierto en Teatro Oriente este próximo domingo 12 de octubre a las 19:00 horas.

Un imperdible panorama musical para los amantes de los Beatles que se llevará a cabo, justo en el mes en que se cumple un año más del nacimiento de John Lennon (9 octubre 1940) y del lanzamiento de “Love me do” (5 octubre 1962), que marca el inicio de la carrera discográfica deThe Beatles, además de celebrar un año más de la fundación de Beatlemania, el 13 de octubre de 1989.

Con una formación en la que participará Joaco Vera en teclados, Gerardo Vargas en batería, Kristopher Araneda en bajo y Tommy Olmedo en guitarra líder -quien también se suma en voces y coros, la agrupación alista un repertorio de casi 40 canciones que abarcarán todos los años de existencia de los “Fab 4”, además de una exquisita selección de temas de sus carreras solistas tales como Give me love, Band on the run, No more lonely nights y por supuesto Imagine y Starting over de John Lennon.

Con más de 3.000 conciertos, 2 presentaciones en Festival de Viña del Mar (ganadores de Gaviota de Plata), 5 giras con Pete Best, el baterista original de Los Beatles, presentaciones en Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos (Sábados Gigantes) e Inglaterra dónde destaca el concierto de septiembre de 1997 que fue producido por Allan Williams, primer manager de Los Beatles, no resulta sorpresivo que Chat Gpt posicione a Beatlemania dentro de las 10 mejores bandas Beatles del mundo.

Las entradas para ver este concierto de Beatlemania, ya se encuentran disponibles en Ticketmaster, a precios populares que van desde los $14.950, recargo incluido.

