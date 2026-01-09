SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    I Just Might, es lo nuevo del cantante que acaba de anunciar The Romantic, su cuarto álbum de estudio a estrenarse el 27 de febrero.

    Por 
    Equipo de Culto

    Después de anunciar su esperado cuarto álbum solista, The Romantic, Bruno Mars regresa hoy con el primer single, “I Just Might”. La nueva canción, que aparece junto a un video dirigido por Bruno y Daniel Ramos, ofrece una primera muestra del nuevo proyecto, que llegará oficialmente el 27 de febrero.

    “I Just Might” también llega en medio del anuncio del The Romantic Tour, el cual marca la primera gran gira del artista en casi una década que sucede al exitoso 24K Magic World Tour, el cual comenzó en 2017. El nuevo tour será la primera gira de estadios del ganador del GRAMMY®. El recorrido incluirá unos cuarenta conciertos en Norteamérica y Europa, en lo que será uno de los tour globales más grandes del 2026.

    El tour comenzará el 10 de abril en Las Vegas. Algunos de los artistas que abrirán los shows de la gira serán el ganador del GRAMMY® y colaborador del proyecto Silk Sonic, Anderson .Paak como DJ Pee .Wee. En otras fechas estarán artistas como Victoria Monét, RAYE, y Leon Thomas.

    Este nuevo tour se confirma después de varios años increíbles de performances globales de Mars, incluyendo su aclamada residencia en Las Vegas y un extenso recorrido que rompió récords por Australia, Asia, Medio Oriente, y Sudamérica. A comienzos de 2024, Mars se convirtió en el primer artista internacional del siglo 21 en realizar siete conciertos consecutivos sold-out en el Tokyo Dome de Japón. Además, en el otoño de 2024, él hizo historia en Brasil realizando 14 conciertos consecutivos sold-out en estadios, pasando por cinco ciudades—Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, y Curitiba. En agosto de 2024, Mars también inauguró el nuevo Arena de Los Angeles, California, Intuit Dome, con dos presentaciones sold-out, una de las cuales incluyó un dúo con Lady Gaga, en que estrenaron en vivo el éxito “Die with a Smile.”

    Tanto el tour como el nuevo disco llegan luego del constante éxito de Bruno Mars en los charts, gracias al single “Die With A Smile” con Lady Gaga, el cual se convirtió en la canción más rápida en la historia de Spotify en alcanzar un billón de streams y llegó al tope del Billboard Global 200 Chart por una cifra récord de 18 semanas. Y por supuesto, también gracias a “APT” con ROSÉ, la cual fue coronada como la canción más reproducida de 2025 en Apple Music, y se mantuvo por 12 semanas en el número 1 del Billboard Global 200 Chart. Además de su suceso global en los charts, “APT” también ganó como “Canción del Año” en MTV Video Music Awards de 2025 y consiguió tres nominaciones al GRAMMY en las categorías de “Canción del Año”, “Grabación del Año” y “Mejor Performance de Dúo o Grupo”.

    Bruno continúa demostrando que es una de las fuerzas más influyentes dentro de la industria musical. En enero de 2025, se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los 150 millones de oyentes mensuales, posicionándose entre los artistas globales más importantes de la plataforma.

    Escucha I Just Might a continuación

    Bruno MarsI Just MightThe RomanticMúsicaMúsica Culto

