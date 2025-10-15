Carlos Cabezas continúa la celebración a su trayectoria con el compilado Mil Cabezas

Con el propósito de honrar sus 40 años de trayectoria musical, y en la previa a su show en el Teatro Municipal de Santiago, Carlos Cabezas acaba de lanzar su compilado digital Mil Cabezas.

Disponible desde todas las plataformas de streaming, este disco incluye ocho temas, que realizan un ecléctico repaso por proyectos tales como La Banda del Dolor y Electrodomésticos. Una curatoría que fue realizada junto a su equipo y que busca relevar versiones inéditas y con arreglos en vivo.

“Durante los últimos diez años, en el proceso de ordenar material y de haber publicado Vértigo (Música de Película) (2021) y Público (2017), entre otros, fueron quedando cosas en el camino, y que no habíamos podido difundir. Entonces, este disco también pretende compartir con la gente algunas cosas que quedaron en el archivo”, comenta Carlos Cabezas sobre el proceso de selección de estos ocho temas.

Así es que nos encontramos con anécdotas, varias: Canciones tales como su clásico Yo la quería se nos muestra aquí en versión sinfónica –con cuerdas–, la cual fue grabada para la Feria Pulsar de 2020; lo mismo que Ligerezza, cuyo registro ocurrió durante el show de lanzamiento del disco Mirar la luz (2024) en el Teatro Oriente en 2024, y una de las pocas canciones de Electrodomésticos no disponible en plataformas digitales.

Otro caso es el último track de la lista: Bolsa de mareo, original de Los Tres, que incluye sesión en batería de Pancho Molina, y que fue grabada en el Teatro Biobío.

Mil Cabezas, el compilado, también se editará en formato físico durante 2026.

La celebración a los 40 años de carrera de Carlos Cabezas tendrá su momento cúlmine el sábado 18 de octubre, en el Teatro Municipal de Santiago, en donde el músico se presentará junto a una veintena de artistas nacionales invitados. Últimas entradas disponibles.