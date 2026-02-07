Carlos Lobos, subsecretario de Culturas: el retorno de la figura que coordinó la implementación del Ministerio en el gobierno de Sebastián Piñera

SubSubsEste sábado a las 14:30 horas se oficializó el nombramiento de Carlos Lobos como el nuevo subsecretario de las Culturas y las Artes del futuro gobierno de José Antonio Kast. El abogado acompañará en la gestión al ministro designado, Francisco Undurraga, en la conducción del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Abogado de la Universidad Andrés Bello, Lobos cuenta con trayectoria en el sector. Su retorno a la institucionalidad cultural no es fortuito: fue subsecretario del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera entre los años 2012 y 2014, bajo la gestión de Luciano Cruz-cultocultcultoCoke.

Posteriormente, en el segundo mandato del fallecido mandatario, asumió la responsabilidad estratégica de implementar la transición del antiguo CNCA a la actual estructura ministerial, en la gestión de la entonces ministra Alejandra Pérez.

Luego de su paso por el Ejecutivo, Lobos continuó ligado al senador Cruz-Coke como asesor externo en la Cámara Alta. A esta experiencia se suma su trayectoria en el mundo privado, donde forma parte del directorio de la Fundación Ibáñez-Atkinson desde hace más de diez años.

En el plano político, el abogado fue concejal por Lampa entre 2000 y 2004. Si bien actualmente no mantiene militancia, cuenta con una trayectoria que incluye su paso por Renovación Nacional y su rol como fundador de Amplitud en 2016. En este último colectivo de centroderecha ejerció como prosecretario hasta su disolución en 2018, manteniéndose desde entonces como figura independiente.

Con este anuncio se completa la cúpula de la cartera, que también integrará Emilio de la Cerda en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Al igual que Lobos, el arquitecto es un nombre ya cuenta con trayectoria en el área y retorna al cargo que ya desempeñó entre 2018 y 2022.