SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Carlos Lobos, subsecretario de Culturas: el retorno de la figura que coordinó la implementación del Ministerio en el gobierno de Sebastián Piñera

    El abogado y exconcejal de Lampa asume nuevamente la cartera tras designación del presidente electo, José Antonio Kast. Con este nombramiento, Lobos regresa al cargo que ya desempeñó en la administración de Sebastián Piñera, donde destacó como pieza clave en la creación de la institucionalidad ministerial.

    Por 
    Equipo de Culto

    SubSubsEste sábado a las 14:30 horas se oficializó el nombramiento de Carlos Lobos como el nuevo subsecretario de las Culturas y las Artes del futuro gobierno de José Antonio Kast. El abogado acompañará en la gestión al ministro designado, Francisco Undurraga, en la conducción del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Abogado de la Universidad Andrés Bello, Lobos cuenta con trayectoria en el sector. Su retorno a la institucionalidad cultural no es fortuito: fue subsecretario del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera entre los años 2012 y 2014, bajo la gestión de Luciano Cruz-cultocultcultoCoke.

    Posteriormente, en el segundo mandato del fallecido mandatario, asumió la responsabilidad estratégica de implementar la transición del antiguo CNCA a la actual estructura ministerial, en la gestión de la entonces ministra Alejandra Pérez.

    Luego de su paso por el Ejecutivo, Lobos continuó ligado al senador Cruz-Coke como asesor externo en la Cámara Alta. A esta experiencia se suma su trayectoria en el mundo privado, donde forma parte del directorio de la Fundación Ibáñez-Atkinson desde hace más de diez años.

    En el plano político, el abogado fue concejal por Lampa entre 2000 y 2004. Si bien actualmente no mantiene militancia, cuenta con una trayectoria que incluye su paso por Renovación Nacional y su rol como fundador de Amplitud en 2016. En este último colectivo de centroderecha ejerció como prosecretario hasta su disolución en 2018, manteniéndose desde entonces como figura independiente.

    Con este anuncio se completa la cúpula de la cartera, que también integrará Emilio de la Cerda en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Al igual que Lobos, el arquitecto es un nombre ya cuenta con trayectoria en el área y retorna al cargo que ya desempeñó entre 2018 y 2022.

    Más sobre:Carlos LobosMinisterio de las CulturasSubsecretaría de las CulturasJosé Antonio KastEmilio de la Cerda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Dos gendarmes son tomados de rehén por internos en Centro de Detención Preventiva de Vallenar

    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte

    Lo más leído

    1.
    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    2.
    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    3.
    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    4.
    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos
    Chile

    Avioneta sufre accidente durante Festival Aéreo de Quillota: pasajeros se encontrarían ilesos

    Dos gendarmes son tomados de rehén por internos en Centro de Detención Preventiva de Vallenar

    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Cambio de última hora: Nicolás Jarry y Tomás Barrios disputarán el dobles ante Serbia en Copa Davis
    El Deportivo

    Cambio de última hora: Nicolás Jarry y Tomás Barrios disputarán el dobles ante Serbia en Copa Davis

    Joaquín Niemann finaliza lejos de los líderes y el Torque roza la gloria en el LIV Golf de Riad

    Cambio de esquema en el ataque: la formación que prepara Fernando Ortiz en la prueba de fuego de Colo Colo ante Everton

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro
    Cultura y entretención

    Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Carlos Lobos, subsecretario de Culturas: el retorno de la figura que coordinó la implementación del Ministerio en el gobierno de Sebastián Piñera

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard
    Mundo

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra