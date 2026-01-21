Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones

Juan Francisco Undurraga Gazitúa (60), nuevo ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, llega al gobierno de José Antonio Kast con trayectoria en el Congreso y en el mundo privado. Tiene un título técnico en Publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. La relación del exdiputado con la cultura ha sido fundamentalmente en el plano familiar.

Su madre es la artista visual María Teresa Gazitúa, quien ha recibido el Premio Marco Bontá en 2013 y 2014. Además, es sobrino del escultor Francisco Gazitúa, quien fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 2021.

La elección del presidente electo José Antonio Kast para el cargo resulta sorpresiva, porque Undurraga lo criticó duramente en 2025. El 12 de junio, en conversación con Radio Pauta, el militante Evópoli aseguró que la victoria del republicano sería un peligro. “¿Le vamos a entregar el país al señor Kast con el riesgo de que su intransigencia y su polarización nos lleve a una situación tan lamentable como la de octubre de 2019?”, dijo en la entrevista.

Aunque, tiempo después en entrevista con The Clinic, reconoció al mandatario elegido y nombró una serie de puntos donde coinciden como el emprendimiento, la seguridad, el crecimiento y el desarrollo. “Tenemos que estar desde donde sea necesario, desde el mundo privado o desde el mundo público, ayudando a que esto suceda”, enfatizó.

El nuevo ministro egresó del Colegio San Ignacio del Bosque en 1984. Tras esto, entró a estudiar Dirección de Televisión y Locución en el Instituto Profesional AIEP y Publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, del que obtuvo su título técnico en 1991.

La carrera profesional de Undurraga está ligada al mundo de las comunicaciones. Partió en la producción de la Radio Chilena en 1988. Después pasó a ser gerente de marketing en Mega y gerente de producción en La Red. También tuvo un puesto de ejecutivo en el Banco de Chile.

Asimismo, Francisco Undurraga es fundador de la Red de Empresas Inclusivas y colaborador permanente de Fundación Teletón. Es más, su esposa Paulina Dressel lo vio por primera vez en televisión por una actividad relacionada.

En 2001, con María Teresa Undurraga, su hermana, crearon Emporio La Rosa, que terminó vendiendo en 2016 para entrar de lleno a la política. Se unió al Partido Evolución Política, donde fue Secretario General. En 2017, Jorge Saint-Jean renunció a la presidencia del partido y asumió Undurraga en julio del mismo año.

Fue diputado de Evópoli por el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén) en dos periodos. Undurraga llegó a ser Vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas en 2020.

En su papel de congresista, integró las comisiones de Defensa; Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación; Familia; Relaciones Exteriores; Pesca y Bomberos. No fue integrante de la comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones.

Respecto al debate legislativo, según detalló El Mostrador, al recurrir a la Plataforma AI no se encontró ninguna intervención hablando sobre temas culturales del exdiputado en las sesiones de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones.