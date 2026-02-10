SUSCRÍBETE POR $1100
    Centro para las Artes Zoco celebra el Día del Amor con concierto gratuito de jazz y boleros en su plaza central

    Este sábado 14 de febrero, a las 20:15 horas, el dúo integrado por Carolina Hevia y Clara Racz ofrecerá una presentación al aire libre para quienes recorran y disfruten de los restaurantes y locales del espacio ubicado en la comuna de Lo Barnechea. El repertorio reunirá clásicos del jazz y el bolero —como Misty, Fly Me to the Moon e Historia de un amor— en versiones íntimas para piano y voz, pensadas para acompañar la noche de San Valentín.

    Por 
    Equipo de Culto
    El Centro para las Artes Zoco se suma a las celebraciones del Día del Amor con un concierto gratuito de jazz y boleros en su plaza central. La actividad se realizará este viernes 14 de febrero y estará a cargo de la cantante Carolina Hevia y la pianista Clara Racz, quienes presentarán un repertorio romántico que recorre clásicos del jazz, la bossa nova y el bolero en versiones íntimas, pensadas para acompañar la velada de San Valentín al aire libre.

    Se trata de una actividad abierta al público y pensada especialmente para quienes visiten los restaurantes y locales de Zoco ese día —como La Gollerí­a, La Sociedad y café El Taller—, en un ambiente al aire libre que combinará gastronomía, música en vivo y encuentro ciudadano. La cita es a las 20:15 horas. Entrada liberada.

    Carolina Hevia, cantante de jazz y bolero de amplia trayectoria, y Clara Racz, pianista con más de diez años de carrera y presentaciones en Chile y el extranjero, trabajan juntas desde 2018. Se conocieron en una big band de latín jazz y desde entonces han desarrollado un proyecto común que ha transitado por clubes emblemáticos como Jazz Corner, el Club de Jazz de Santiago, Matucana 100 y Vinilo en Valparaíso, además de diversos festivales y escenarios del país.

    “Además de compartir como colegas, con Carolina tenemos una gran amistad, lo que ha forjado un fiato musical que nos caracteriza”, comenta Racz sobre el trabajo conjunto. En paralelo, ambas artistas desarrollan el espectáculo escénico-musical Rita y Lola, centrado en el repertorio de mujeres icónicas de la música iberoamericana.

    Para su presentación en Zoco, el dúo sumará un contrabajo e interpretará algunos de los títulos más románticos del jazz tradicional y boleros revisitados en clave jazzística. “Seleccionamos parte de nuestro repertorio para conectar con la memoria emotiva del público a través de la música”, explica la pianista. El programa incluirá clásicos como Misty, Fly Me to the Moon, I’ve Got You Under My Skin, Someday My Prince Will Come e Historia de un amor.

    El concierto se realizará al aire libre, en la plaza central de Zoco, como una invitación a celebrar el Día del Amor entre música en vivo, gastronomía y encuentro. Durante la jornada, parejas, familias y grupos de amigos podrán participar además de otras actividades, como dejar en una pizarra colectiva un mensaje sobre aquello que los une.

    Coordenadas

    Dónde: Centro para las Artes Zoco (Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea).Cuándo: Sábado 14 de febrero, 20:15 horas.Entrada liberada.Estacionamiento liberado.

