En pleno corazón de Bellavista, CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+, una propuesta escénica contemporánea que invita a vivir el teatro como experiencia, encuentro y reflexión, en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria.

Durante todos los viernes y sábados de enero, el Teatro Las Tablas (de Roberto Nicolini) será el punto de encuentro para esta programación especialmente curada, que reúne tres montajes teatrales con una mirada artística potente, actual y profundamente humana. Obras que dialogan con temas como identidad, memoria, deseo, política y disidencia, desde lenguajes escénicos diversos y una apuesta estética sólida.

“Este festival nace desde una convicción artística. Queremos abrir un espacio donde el teatro piense el presente, explore nuevas sensibilidades y ponga en escena historias y cuerpos que amplían nuestra forma de mirar el mundo. Más que representar diversidades, buscamos que el arte las imagine, las interrogue y las celebre” señala Jacqueline Roumeau, directora ejecutiva de CoArtRe quien recientemente recibió el premio Trayectoria mujer artista destacada 2025 como parte de los Premios Regionales 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Como uno de los hitos de esta primera edición, el festival entregará el Reconocimiento a la Trayectoria de las Artes Escénicas CoArtRe 2026, que distingue a creadoras y creadores cuyo aporte ha marcado el desarrollo del teatro chileno. La persona homenajeada será anunciada próximamente.

