Cómo será el funeral de Ozzy Osbourne

Ya hay coordenadas para el adiós definitivo a la leyenda. Ozzy Osbourne -que falleció el pasado 22 de julio por razones aún no reveladas- será enterrado en un funeral en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra, este miércoles 30 de julio.

Fue la ciudad que transformó en epicentro del heavy metal global durante los 70 a partir de Black Sabbath y en lugar de peregrinación para miles de fans que han llegado en los últimos días a honrar su figura.

La ceremonia se celebrará además a tan solo 25 días de su última actuación en el concierto Back to the Beginning, el que funcionó como una suerte de despedida y tributo, con discípulos presentes como Tool, Metallica o Guns N’ Roses.

El evento privado será antecedido por una procesión fúnebre pública que recorrerá Broad Street, el centro de la ciudad natal del cantante, pasando por el puente y el banco que tributa a Black Sabbath, donde miles de fans han dejado mensajes y flores en homenaje al pionero del rock duro.

Ozzy Osbourne

La banda local de música Bostin Brass acompañará la procesión y The Guardian informa que se cree que los miembros supervivientes de Black Sabbath también asumirán papeles protagónicos: Terence “Geezer” Butler, Tony Iommi y Bill Ward, quienes recibieron recientemente la distinción de Freedom of the City, junto a Osbourne, el 28 de junio. Este galardón es el mayor honor ceremonial que se puede otorgar a una persona, grupo o entidad en muchas ciudades inglesas.

La procesión empezará a las 13 horas de Inglaterra, 8 de la mañana de Chile, según consigna la revista inglesa NME.

Zafar Iqbal, Lord Mayor (alcalde honorario) de Birmingham, una figura que representa a la ciudad en actos cívicos y oficiales, ha declarado en palabras que recogen los medios británicos: “Ozzy era más que una leyenda de la música: era un hijo de Birmingham. Después de recibir la Freedom of the City y tras su aclamada aparición en el concierto Back to the beginning en Villa Park a principios de este mes, era importante para la ciudad apoyar un tributo digno y adecuado previo a su funeral privado con la familia. Sabemos cuánto significa este momento para sus fans. Estamos orgullosos de albergarlo aquí, junto a su amada familia, en el lugar donde todo comenzó, y estamos agradecidos de que hayan ofrecido generosamente cubrir todos los costes, para que esto sea posible, con el apoyo de la ciudad para darle la despedida que merece.”

El Ayuntamiento de Birmingham ha trabajado a contrarreloj durante el fin de semana para coordinar este acto público, en colaboración con la familia Osbourne, que ha financiado amablemente todos los costes asociados. Se espera que las calles se colapsen de gente para el despegue definitivo del “Príncipe de las Tinieblas”.