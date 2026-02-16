Con Q_ARE, Lulú Jam y MC Millaray: Lolla Love anuncia su cartel 2026

Lolla Love, el espacio de la diversidad cultural en Lollapalooza, anuncia su cartel 2026, que tendrá a una selección de artistas como Q_ARE, Lulú Jam, 22Ruzz y MC Millaray.

También se suman Amikira, Nekki, Le Fruto, Barbacius, Quediostesalve, Velem, Matiah Eme, Cheska Liz, Angel Flow, Ali Isabella e Ignacio Ruiz.

A ellos se suman destacadas presentaciones de DJs como Yeimy, Kit Kat, Pagano, Nizer, Mariklonas, Star Joa Bluberry, Papi Yorsh, Pali y Don Diego de Noche. House of Venti y House of Trinity participarán como Host oficiales de Lolla Love integrando además shows de drags & ballroom, con artistas como Skyla Mayla, Baby Angel e Indómita Babes Drag. El stand up estará a cargo de Cata Jaque, Lunamor y El Omi.

Lolla Love 2026 también fortalecerá su dimensión cultural y social con la participación de organizaciones como CIDEVI, MUMS, DSYC, La Grupa, Amar Migrar (PAM), Fundación Kreart, Fundación Iguales, Arica Negro, Ingeniosas, Fundación Mecenas en colaboración con The Midwest Princess Project (Fundación Chappell Roan), quienes contarán con stands interactivos para visibilizar su trabajo.

A esto se suma una intervención y expo de arte liderada por el artista visual Diego Candia, donde el público podrá interactuar a través de un “muro musical” que combinará retratos e intervenciones colectivas.

Entre las actividades destacadas de esta edición se incluyen animación a cargo de Simón de la Costa, paneles de conversación, talleres e intervenciones artísticas, colaboración con “Mujeres que Suenan”, testeos gratuitos de VIH en alianza con la Universidad de Chile y una sólida cobertura digital realizada por We Make Noise (Noise & Love).