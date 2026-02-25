Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

El dúo de hermanos mexicanos fueron los encargados de abrir la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026. Desde los primeros acordes de ¡Corre!, la Quinta Vergara se transformó en un verdadero karaoke.

El “monstruo” acompañó cada tema del setlist cargado de éxitos radiales como Si te vas, Chocolate, Tanto, entre otros. Un coro masivo que marcó la tónica de la presentación.

Esa conexión quedó aún más en evidencia cuando Joy Huerta descendió del escenario para interpretar Llegaste tú. Rodeada de fanáticos, recibió regalos y gestos de cariño mientras continuaba cantando.

Para reforzar ese vínculo especial con el público chileno, la artista agradeció el cariño. “Cada vez que venimos nos recargan de amor y buena energía”, expresó Joy. “Decidimos traerles un regalo a ustedes y trajimos lo más cercano que pudimos de casa”, anunció antes de presentar al grupo nacional Mariachi con Z.

Junto a los músicos, el dúo ofreció un medley de clásicos mexicanos que encendió a la Quinta. El repertorio incluyó México en la piel, popularizada por Luis Miguel; Si no te hubieras ido, éxito de Marco Antonio Solís; Caray, original de Juan Gabriel; y Volver, volver, la tradicional ranchera convertida en himno del cancionero popular.