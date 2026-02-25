SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Los mexicanos desbordaron romanticismo en el escenario durante la tercera noche del Festival. Con temas como ¿Con quién se queda el perro?, Chocolate y ¡Corre!, lograron que la Quinta cantara de principio a fin. Además, sorprendieron con un medley de clásicos de su país que se llevó la ovación del monstruo.

    Por 
    Juan Andrés Quezada
     
    Equipo de Culto

    El dúo de hermanos mexicanos fueron los encargados de abrir la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026. Desde los primeros acordes de ¡Corre!, la Quinta Vergara se transformó en un verdadero karaoke.

    El “monstruo” acompañó cada tema del setlist cargado de éxitos radiales como Si te vas, Chocolate, Tanto, entre otros. Un coro masivo que marcó la tónica de la presentación.

    Esa conexión quedó aún más en evidencia cuando Joy Huerta descendió del escenario para interpretar Llegaste tú. Rodeada de fanáticos, recibió regalos y gestos de cariño mientras continuaba cantando.

    Para reforzar ese vínculo especial con el público chileno, la artista agradeció el cariño. “Cada vez que venimos nos recargan de amor y buena energía”, expresó Joy. “Decidimos traerles un regalo a ustedes y trajimos lo más cercano que pudimos de casa”, anunció antes de presentar al grupo nacional Mariachi con Z.

    Junto a los músicos, el dúo ofreció un medley de clásicos mexicanos que encendió a la Quinta. El repertorio incluyó México en la piel, popularizada por Luis Miguel; Si no te hubieras ido, éxito de Marco Antonio Solís; Caray, original de Juan Gabriel; y Volver, volver, la tradicional ranchera convertida en himno del cancionero popular.

    Más sobre:Festival de Viña del MarJesse y JoyJoy HuertaLuis MiguelMarco Antonio SolisFestival de ViñaViña 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Cómo el básquetbol fue clave en la irrupción del grupo Jesse & Joy

    Furor k-pop en Viña 2026 con el beso de los animadores, la locura por NMIXX y el “lightstick” de Macarena Ripamonti

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    2.
    Minuto a minuto | Jesse & Joy reciben las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    Minuto a minuto | Jesse & Joy reciben las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    3.
    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    4.
    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    5.
    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”
    Cultura y entretención

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Presidente Balcázar en Perú da giro sorpresivo y cambia al premier previo a juramentación del gabinete de ministros

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer