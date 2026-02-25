SUSCRÍBETE
    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Los hermanos tuvieron una vida marcada por la crianza de su padre Eduardo Huerta, pastor evangélico profundamente autoritario. Sin embargo, su hermandad quedó plasmada en los mensajes de apoyo de Jesse cuando Joy reveló que tendría una hija con su esposa Diana Atri en 2019.

    Por 
    Daniel Cañete

    Jesse y Joy Huerta necesitaban escapar de su casa para encontrar la libertad. El dúo musical nació bajo el seno de una familia profundamente religiosa. Su padre, Eduardo Huerta, era pastor evangélico y una figura autoritaria en su hogar.

    “Le dije: necesitamos hacer el disco de nuestra vida para salirnos de aquí con fuerza”, detalló Joy para el documental de HBO Max, Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos (2025).

    El 25 de septiembre, HBO Max estrenó el documental de Jesse & Joy

    La vida de los hermanos estaba marcada por el control de su padre sobre sus decisiones, una historia que relatan en el largometraje. Jesse Huerta fue foco de las críticas de su progenitor debido a que tuvo una hija a temprana edad. Su primera descendiente, Hanna, llegó cuando el artista tenía 21 años.

    Por su lado, Joy Huerta vivía en el estándar de ser “la hija perfecta”. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia se empezó a sofocar, ya que las exigencias de su padre chocaban con la vida de una adolescente normal. La situación empeoró cuando conoció a su actual esposa, Diana Atri. “Al mismo tiempo, era como: le voy a romper el corazón a mis papás y aparte me voy a ir al infierno”, señaló.

    jesse_y_joy

    El padre del dúo mexicano falleció en 2013 y los artistas sufrieron muchos cambios a raíz de ello. En una entrevista en el programa La saga, Joy expresó: “Cuando fallece mi papá tuve la crisis existencial más fuerte que yo he tenido, porque me vinieron encima millones de cosas”.

    “Para mi papá no había nadie más que yo, era la luz de sus ojos, él quería sí o sí tener una hija, su ilusión era tener una nena, entonces, yo tenía que también romper esa codependencia cuando murió mi papá y decir: ‘¿Qué quiero?’”, exteriorizó la cantante.

    El apoyo entre los hermanos es parte central de su vida, pero también parte de su trabajo. En una entrevista de 2017 con el medio mexicano Revista Central, el dúo habló sobre su cercanía. “Amistad, música, sociedad, complicidad, diversión. Papá decía que un amigo es un hermano que uno escoge, en nuestro caso no nos escogimos como hermanos, pero sí como amigos”, expresó Jesse.

    Respecto a su opinión sobre el otro, Jesse Huerta comentó que ama que su hermana sea apasionada y sensible, pero que no le gusta que se tarde tanto en alistarse. En el mismo tópico, Joy solo pudo dedicar palabras positivas. “Admiro mucho a mi hermano. No te podría decir una cosa nada más. Es una persona talentosa y con un corazón enorme, el mejor”, manifestó en la nota.

    jesse-y-joy.jpg

    Los hermanos han sido reservados respecto de su vida privada a lo largo de los años y, con la prensa, han compartido principalmente su trabajo. Sin embargo, en 2019, Joy Huerta publicó en Instagram las radiografías de su primera hija. Con esto, reveló públicamente su relación con Diana Atri, quien actualmente es su esposa. “Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género”, detalló.

    En la publicación, su hermano Jesse Huerta comentó: “Te amo con todo mi ser”, un mensaje de apoyo a su hermana. En el programa Ventaneando, el artista amplió sus declaraciones y mostró más emoción por el nacimiento de su sobrina Noah. “Estamos todos súper felices, mis hijas están súper emocionadísimas de que van a tener una primita, yo feliz que voy a ser tío y feliz de ver a mi hermana y a su esposa”, comentó.

    Sobre su padre, Jesse Huerta compartió por redes sociales un comunicado donde señaló que su progenitor simplemente repitió patrones que vienen de familia. “Nuestros padres nos dejan muchas lecciones, algunas positivas que vale la pena repetir, y otras que nos muestran qué evitar. Está en cada uno de nosotros distinguirlas y transformarlas, para no repetir los mismos errores”, expresó.

