Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

El actor Eric Dane, recordado por su papel como el doctor Mark Sloan en la serie “Grey’s Anatomy”, falleció este jueves a los 53 años en medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La información fue dada a conocer por el portal TMZ, que sostiene que el intérprete perdió la vida en un hospital de Los Angeles, en el estado de California, mientras se encontraba acompañado por su esposa, hijos y amigos.

El recordado actor, que también interpretó a Cal Jacobs en “Euphoria”, reveló que sufría ELA en abril del año pasado, luego de un recorrido que lo llevó por múltiples especialistas médicos, hasta que finalmente un neurólogo lo diagnosticó.

La revista People publicó un comunicado de la familia, donde afirman que “con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos preciosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”, agregó el comunicado.

El papel de Dane en “Grey’s Anatomy”

Dane se incorporó a “Grey’s Anatomy” durante la segunda temporada en el año 2006 para interpretar al cirujano plástico Mark Sloan.

Su llegada al entonces Seattle Grace Hospital no pasó desapercibida: el personaje fue presentado como un profesional brillante, carismático y con una reputación personal polémica que rápidamente agitó las dinámicas internas del equipo médico.

Desde sus primeras apariciones, Sloan -apodado “McSteamy” por su atractivo y confianza- se convirtió en una figura clave tanto en los quirófanos como en las complejas tramas sentimentales de la serie.

Con el transcurso de la historia de la producción, Dane construyó un personaje que rompió con el estereotipo del “médico seductor” y demostró una personalidad amistosa, vulnerable y leal; lo que también permitió desarrollar nuevas temáticas, tales como, la paternidad y el compromiso, lo que lo convirtió en uno de los personajes más queridos por los seguidores de la historia.

La permanencia de Dane se extendió hasta la octava temporada, emitida el año 2012, luego de un accidente aéreo que lo dejó con graves heridas. Al iniciar la novena temporada, el doctor Sloan murió, marcando el fin del actor en la trama.