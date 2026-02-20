SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    El artista de 53 años había revelado en abril del año pasado que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El actor Eric Dane, recordado por su papel como el doctor Mark Sloan en la serie “Grey’s Anatomy”, falleció este jueves a los 53 años en medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

    La información fue dada a conocer por el portal TMZ, que sostiene que el intérprete perdió la vida en un hospital de Los Angeles, en el estado de California, mientras se encontraba acompañado por su esposa, hijos y amigos.

    El recordado actor, que también interpretó a Cal Jacobs en “Euphoria”, reveló que sufría ELA en abril del año pasado, luego de un recorrido que lo llevó por múltiples especialistas médicos, hasta que finalmente un neurólogo lo diagnosticó.

    La revista People publicó un comunicado de la familia, donde afirman que “con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”.

    “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos preciosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”, agregó el comunicado.

    El papel de Dane en “Grey’s Anatomy”

    Dane se incorporó a “Grey’s Anatomy” durante la segunda temporada en el año 2006 para interpretar al cirujano plástico Mark Sloan.

    Su llegada al entonces Seattle Grace Hospital no pasó desapercibida: el personaje fue presentado como un profesional brillante, carismático y con una reputación personal polémica que rápidamente agitó las dinámicas internas del equipo médico.

    Desde sus primeras apariciones, Sloan -apodado “McSteamy” por su atractivo y confianza- se convirtió en una figura clave tanto en los quirófanos como en las complejas tramas sentimentales de la serie.

    Con el transcurso de la historia de la producción, Dane construyó un personaje que rompió con el estereotipo del “médico seductor” y demostró una personalidad amistosa, vulnerable y leal; lo que también permitió desarrollar nuevas temáticas, tales como, la paternidad y el compromiso, lo que lo convirtió en uno de los personajes más queridos por los seguidores de la historia.

    La permanencia de Dane se extendió hasta la octava temporada, emitida el año 2012, luego de un accidente aéreo que lo dejó con graves heridas. Al iniciar la novena temporada, el doctor Sloan murió, marcando el fin del actor en la trama.

    Más sobre:Eric DaneGrey's AnatomyELAEsclerosis lateral amiotrófica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump anuncia que su decisión sobre Irán estará en unos días y que la Junta de Paz “supervisará” a la ONU

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará enviado especial a su yerno Jared Kushner

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno
    Chile

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Fiscalía investiga exceso de velocidad en fatal explosión de camión de gas que deja cuatro fallecidos y 17 heridos en Renca

    Alcalde de Coyhaique sale al paso en medio de controversia por Los Vásquez: “Es una presentación irresponsable y oportunista”

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal
    Negocios

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Fitch Ratings y clasificación de riesgo de Chile: “Es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal”

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Lanús da el primer golpe ante el Flamengo de Erick Pulgar en la definición de la Recopa Sudamericana
    El Deportivo

    Lanús da el primer golpe ante el Flamengo de Erick Pulgar en la definición de la Recopa Sudamericana

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    La medida de la FIFA contra Independiente que pone freno al fichaje de Maximiliano Gutiérrez

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic
    Tecnología

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy
    Cultura y entretención

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Trump anuncia que su decisión sobre Irán estará en unos días y que la Junta de Paz “supervisará” a la ONU
    Mundo

    Trump anuncia que su decisión sobre Irán estará en unos días y que la Junta de Paz “supervisará” a la ONU

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará enviado especial a su yerno Jared Kushner

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?