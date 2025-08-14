Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

La comediante Natalia Valdebenito nuevamente aparece en el centro de la polémico y su figura se asocia a coyunturas que generan un amplio debate.

Esta vez, Valdebenito ha generado numerosas reacciones a partir de un chiste sobre los mineros que desaparecieron hace un par de días en El Teniente, los que posteriormente se reveló que fallecieron.

A raíz de aquello, en un reciente show de su gira de stand up comedy fue grabada por uno de los asistentes, quien extrajo el momento en que Valdebenito dice: “A todos los que nombre no se enojen, por favor, no me funen porque claramente este cuerpo solo puede con una funa a la semana”, lanzó inicialmente, provocando las risas y los aplausos del público.

Sin embargo, después acotó: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, dijo entre esos mismos aplausos que se interrumpieron por un “¡ohhh!” de cierta incredulidad e incomodidad.

Precisamente la comediante tiene agendado su show Esto es un secreto para el 4 de septiembre en el teatro Lucho Gatica de Rancagua, ciudad afectada por la muerte de los seis mineros en El Teniente.

Ante ello, la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, entidad administradora del teatro, difundió un comunicado en que condena la referencia de Valdebenito en su rutina: “La corporación expresa su profundo rechazo a los recientes comentarios emitidos por Natalia Valdebenito en un contexto de stand up comedy, en los que se refirió de manera inapropiada a la reciente tragedia ocurrida en la mina El Teniente”.

El texto sigue: “Esta dolorosa pérdida ha marcado profundamente a las familias afectadas, a nuestra ciudad y a todo el país. Consideramos que situaciones de tal magnitud y sensibilidad no deben ser objeto de humor ni trivialización”.

“Repudiamos los dichos de la comediante y no compartimos, bajo ningún punto de vista, los argumentos que puedan existir para justificar sus palabras”, subraya el comunicado.

La entidad dice que -pese al contexto- el teatro Lucho Gatica mantiene el espectáculo de septiembre, ya que corresponde a un arriendo ejecutado por una productora externa.

“En ese contexto y en resguardo del respeto debido a las víctimas, sus familias y la comunidad rancagüina, la Corporación ha solicitado formalmente a la productora a cargo del evento que la señora Valdebenito ofrezca disculpas públicas por sus dichos”, culmina el texto.