Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por "chiste" sobre mineros fallecidos

La comediante hizo una referencia a los mineros de El Teniente en una de sus últimas rutinas, extracto que se viralizó. La entidad de la ciudad, donde Valdebenito se presentará en septiembre, condenó los dichos.

Por 
Equipo de Culto
La comediante Natalia Valdebenito nuevamente aparece en el centro de la polémico y su figura se asocia a coyunturas que generan un amplio debate.

La comediante Natalia Valdebenito nuevamente aparece en el centro de la polémico y su figura se asocia a coyunturas que generan un amplio debate.

Esta vez, Valdebenito ha generado numerosas reacciones a partir de un chiste sobre los mineros que desaparecieron hace un par de días en El Teniente, los que posteriormente se reveló que fallecieron.

A raíz de aquello, en un reciente show de su gira de stand up comedy fue grabada por uno de los asistentes, quien extrajo el momento en que Valdebenito dice: “A todos los que nombre no se enojen, por favor, no me funen porque claramente este cuerpo solo puede con una funa a la semana”, lanzó inicialmente, provocando las risas y los aplausos del público.

Sin embargo, después acotó: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, dijo entre esos mismos aplausos que se interrumpieron por un “¡ohhh!” de cierta incredulidad e incomodidad.

Precisamente la comediante tiene agendado su show Esto es un secreto para el 4 de septiembre en el teatro Lucho Gatica de Rancagua, ciudad afectada por la muerte de los seis mineros en El Teniente.

Ante ello, la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, entidad administradora del teatro, difundió un comunicado en que condena la referencia de Valdebenito en su rutina: “La corporación expresa su profundo rechazo a los recientes comentarios emitidos por Natalia Valdebenito en un contexto de stand up comedy, en los que se refirió de manera inapropiada a la reciente tragedia ocurrida en la mina El Teniente”.

El texto sigue: “Esta dolorosa pérdida ha marcado profundamente a las familias afectadas, a nuestra ciudad y a todo el país. Consideramos que situaciones de tal magnitud y sensibilidad no deben ser objeto de humor ni trivialización”.

“Repudiamos los dichos de la comediante y no compartimos, bajo ningún punto de vista, los argumentos que puedan existir para justificar sus palabras”, subraya el comunicado.

La entidad dice que -pese al contexto- el teatro Lucho Gatica mantiene el espectáculo de septiembre, ya que corresponde a un arriendo ejecutado por una productora externa.

“En ese contexto y en resguardo del respeto debido a las víctimas, sus familias y la comunidad rancagüina, la Corporación ha solicitado formalmente a la productora a cargo del evento que la señora Valdebenito ofrezca disculpas públicas por sus dichos”, culmina el texto.

