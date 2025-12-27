Crítica de discos: Lucybell es imprescindible, De La Soul alza el puño y Jon Batiste sorprende

*Lucybell - Sesión 3000

El último movimiento que sella la despedida de Lucybell rumbo a una pausa indefinida, se concentra en este tercer álbum en vivo grabado entre el 18 y 19 de julio de 2024, en el debut del trío en el Teatro Municipal de Santiago. En 19 cortes se suman nuevas canciones, destacando Instinto, el punto de partida de Sesión 3000.

Que la banda inicie una cita histórica mediando un tema inédito retrata la confianza en el sonido único acuñado en más de 30 años, un cuarteto que mutó en power trio hace un cuarto de siglo y que hizo el aguante del formato, resolviendo la mayor parte de su puesta en escena sin músicos extra, excepto una sección de bronces y de cuerdas que acompaña determinados títulos en este registro.

Hay pasajes brillantes como la solemnidad coral de Huracán, el aire y el espacio que fluye en una canción definitoria como Ten paz, y la volcánica versión de Solo crees por primera vez. No deja de impresionar que Claudio Valenzuela ha conservado todos estos años las características de su registro singular, la elegancia de las líneas precisas de Eduardo Caces en el bajo, y la contundencia muscular de Cote Foncea en batería, un artista que le cambió el curso a la banda en 2005 aportando garra, armonías y labores como multiinstrumentista. Sesión 3000 es un documento de despedida a la altura de una banda imprescindible en la historia del pop rock chileno.

*Jon Batiste - The new americana collection

En 2023 Jon Batiste (39) publicó World music radio, un álbum enciclopédico de resultados irregulares en el intento por reunir jazz, hip hop, soul, funk, ritmos latinos y música infantil. Le siguió Big money este año, donde el artista de Nueva Orleans concentró el talento voluptuoso en un formato más acotado.

Este trabajo, que en rigor repite cinco de los nueve cortes de aquel lanzamiento, integra con mayor naturalidad y mejores resultados la cruzada de Batiste en pos de reconocer el aporte sustancial de la cultura afroamericana en el cancionero estadounidense. Si la casilla americana se entiende, a grandes rasgos, como un country más pulido, Batiste alza la mano con ingenio y propone material de raíz que también califica como tradicional y representante del origen; creaciones y vetas merecedoras del título si se amplía la perspectiva.

La portada, con un sonriente Batiste tocando el modelo rectangular de guitarra hechiza con la que Bo Diddley moldeó el rock en los 50, rescata el valor histórico de figuras que el tiempo va desplazando.

El primer corte, Big money, tributa con estilo el ritmo sincopado de Diddley. Pinnacle entrelaza hebras de espíritu blues y combustión rockabilly, mientras Petrichor es una plegaria ecologista de elementos minimalistas. The new americana collection aporta argumentos sólidos para corregir clasificaciones mezquinas.

*De La Soul - Cabin in the sky

El primer álbum de De La Soul tras la muerte de Trugoy The Dove en 2023, uno de los pilares del trío neoyorquino que cincela el hip hop con letras mayúsculas desde fines de los 80, asume la pérdida a la manera de una elegía que se sobrepone a la pena.

Este noveno título recurre a citas de aguas profundas en el calendario, como una sazón utilizada con discreción y gusto. YUHDONSTAP guiña a Sure shot de Beastie Boys, Cruel summers bring FIRE LIFE!! mordisquea a Cruel summer de Bananarama, y Run it back! aplica sample a Every little thing she does is magic de The Police. El pastiche, los distintos planos sónicos perfectamente definidos mediante una mezcla de lujo, la musicalidad sobrepuesta sin presiones a las bases y los interludios con diálogos bordeando la comedia, fluyen constantemente.

Las letras son consecuentes con la historia de De La Soul, una institución que en los 90 mostró preocupación dado el curso adquirido por el hip hop, cuando las expresiones más hedonistas y ramplonas comenzaron a dominar su narrativa y estética, desplazando la faz reivindicativa y callejera. La letra de EN FF aborda el término “nigga” con verdad cáustica -”el corazón de un negro está lleno de odio mientras su rostro te miente con una sonrisa”-, como la pegajosa Just how it is (sometimes) relata con maestría el quiebre de una pareja y cómo el hecho repercute en redes sociales.