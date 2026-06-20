Crítica de discos: Olivia Rodrigo no convence, Placebo reescribe su debut y Graham Coxon es pura sangre

*You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love - Olivia Rodrigo

De las baladas cargadas de rabia adolescente y cruces de pop rock, Olivia Rodrigo pasa a un álbum en que repasa el amor en toda su amplitud. Tras superar lo que ha llamado “su primera relación seria”, volcó toda la experiencia en su tercer disco. Desde la apertura con Drop dead, que narra como conoce a un chico, Rodrigo despliega su habitual estilo de letra, muy directa, como narrándole una historia a una amiga. “Llevo toda la noche insinuando que me encantaría que me tomaras la mano”, canta.

En lo musical, vuelve a confiar en su productor de siempre, Dani Nigro, y repite la fórmula de crear canciones muy emotivas que suman tensión a cada paso. No hay demasiadas sorpresas, salvo la segunda mitad del disco donde están los mejores temas; la balada acústica The Cure en que aborda como se ve a una persona como la solución a los problemas.

Y la mejor del álbum, What’s wrong with me, la primera colaboración de su carrera, junto al legendario Robert Smith. “Fui al doctor y me dijo que estaba bien/Pero cada película que hе visto me hace llorar”, cantan a dúo en el estribillo. Un disco correcto pero no mucho más (Felipe Retamal).

*Placebo RE:CREATED - Placebo

En una época en que los aniversarios de los discos entran en una espiral de ediciones especiales, boxsets y todo tipo de chiches, los siempre inquietos Placebo optaron por proponer. Los 30 años de su memorable disco debut homónimo los celebran con una versión regrabada del mismo material. Es decir, una mirada desde los músicos maduros que hoy son Brian Molko y Stefan Olsdal.

Aparecido en una era en que el britpop terminaba de reventar, la versión 2026 deja en claro desde el primer minuto que es un aporte; temas como la dramática I know alcanzan una mejor definición en los arreglos, permitiendo comprenderla a cabalidad. La energía que tenía el grupo por entonces se subraya en las nuevas versiones de Teenage Angst y 36 Degrees, donde se escuchan más capas de instrumentos que suman densidad. También hubo rescates, como en Bruise Pristine donde se recuperó una sección en francés previamente omitida. En Nancy Boy, un provocador tema sobre bisexualidad, adicción y género, la voz de Molko está más adelante en la mezcla y las guitarras atronan mucho más expansivas. Esta versión Re:Created bien puede considerarse la definitiva para el disco (Felipe Retamal).

*Castle Park - Graham Coxon

La nostalgia puede saber a un sándwich vencido de servicentro. Pero en manos de Graham Coxon, tiene el gusto metálico de la sangre en la encía y la cerveza tibia de madrugada. El guitarrista de Blur es ese hijo de vecino que creció con los Kinks, pero que un día se asqueó del fulbito histérico de la Cool Britannia. Armó su trinchera mental y encontró refugio en la mugre hermosa de Pavement y Sonic Youth. Después de la resaca del éxito noventoso de Blur, el muchacho de lentes y una inseguridad patológica tuvo el aplomo de tomar el volante y reconducir hacia otro estadio: un radier donde levantaba melodías delicadas y frágiles, que lo verían debutar como solista en The Sky Is Too High.

Los sacó de la fiesta y los llevó a chocar de frente contra la tristeza, levantando esa obra maestra rota que es 13. Todo esto importa para entender Castle Park. Un disco que Coxon había sepultado en un cajón allá por 2011, tapado por la reactivación de su banda matriz.

Desenterrar este artefacto hoy es como cuando te toca el timbre un viejo amigo de la cuadra, sin avisar, en una tarde de domingo en la que estabas a punto de ver un partido del Mundial. Coxon hace arqueología lo-fi de sus propios huesos. Las guitarras suenan a madera astillada y cable pelado. Escuchen el tema Alright y déjense de joder (Alejandro Jofré).