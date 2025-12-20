SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Crítica de discos: Pink Floyd y Gary Numan respetan su historia; Christina Aguilera ama la Navidad

    Pink Floyd y Gary Numan son dos emblemas del pop rock de todos los tiempos y por estos días recogen sus obras medulares. Aguilera, por su lado, se abraza a la Navidad y también a sus amplios dotes interpretativos.

    Marcelo ContrerasPor 
    Marcelo Contreras
    Crítica de discos: Pink Floyd y Gary Numan respetan su historia; Christina Aguilera ama la Navidad

    *Pink Floyd - Wish you were here 50

    Los trazos inmediatos siempre se apresuran en retratar el noveno álbum de Pink Floyd marcado por las consecuencias emocionales de la visita de Syd Barrett en medio de las sesiones de 1975. A esas alturas, a una década de la fundación, había suficiente historia detrás para reflexionar en torno a la interna -”quedaste atrapado en el fuego cruzado de la infancia y el estrellato”, declama Roger Waters en Shine on you crazy diamond sobre el ex líder marchito por problemas de salud mental-, pero también respecto de las presiones de la industria, engolosinada con las cifras astronómicas de The dark side of the moon (1973).

    Welcome to the machine y la explícita Have a cigar -”tienen que sacar un disco ya, se lo deben a la gente”-, son las semillas temáticas de Animals (1977) y The Wall (1979), presagios del progresivo hastío y las contradicciones de Waters como estrella de rock.

    Para esta edición aniversario, Steven Wilson restaura un bootleg grabado en Los Ángeles en la gira correspondiente (a decir verdad, no hay gran diferencia con lo que ya circula en línea), y se suman nueve rarezas, incluyendo versión alternativa de Have a cigar, un instrumental del corte homónimo con énfasis en el pedal steel, un par de demos de The Machine song, y nueva mezcla para las nueve partes de Shine on you crazy diamond.

    *Gary Numan - Telekon (45th anniversary expanded edition)

    Entre 1979 y 1980 Gary Numan había creado una intersección cuasi perfecta entre Kraftwerk, el postpunk y la new wave, quedando extrañamente fuera de su propio territorio de pop y sintetizadores. Alumnos como Orchestral Manoeuvres in the Dark pasaban del teloneo de sus shows a protagónicos, los carilindos Duran Duran conquistaban rankings y hormonas adolescentes, y Depeche Mode se convertía en un fenómeno de posters desplegables.

    Tras Telekon (1980), segundo álbum que lideró las listas británicas tal como lo habían hecho Replicas junto a Tubeway Army y The Pleasure principle, que contiene el seminal hit Cars -ambos de 1979-, Numan hizo una gira de despedida en 1981 cuando aún no existía la categoría.

    Vapuleado de manera inmisericorde por la crítica, Telekon es la clase de registro que permite adentrarse en la musculatura de un periodo irrepetible donde se forjaron las bases del rock industrial mientras se creaba un código de convivencia entre guitarras, teclados y cajas de ritmo como la gloriosa Roland CR-78.

    Sigue siendo un disco melancólico, gótico, de bajos punzantes -The aircrash bureau, Remind me to smile-, pianos en cascadas, y el uso y abuso del Mini Moog en toda su magnitud. Esta edición ampliada de un clásico obligatorio suma un corte inédito -Like a B-Film- y versiones desconocidas de Please push no more, Aircrash bureau y I’m an agent.

    *Christina Aguilera - Christmas in Paris

    My kind of christmas (2003) fue el tercer álbum de Christina Aguilera (45) -enésima demostración de la importancia del formato en el mercado estadounidense, que siempre define las ventas anuales-, convertido en el eje de esta nueva versión que integra un proyecto mayor, un especial navideño de la diva del pop filmado en la capital francesa con locaciones como el cabaret Crazy Horse y, por supuesto, la iconográfica torre Eiffel.

    Con el cancionero repartido en ambos sitios emblemáticos, Aguilera aborda clásicos ad hoc como O holy night, Have yourself a merry little christmas y Let it snow; una adaptación de El pequeño tamborilero rebautizada como Little drummer girl en compañía de Sheila E. en un espectacular solo de percusión, más una emotiva interpretación del Ave María de Franz Schubert.

    La producción también suma algunos de los más grandes éxitos de su repertorio contando Genie in a bottle y Lady Marmalade, y otros clásicos relativos a estas festividades como What are you doing New years eve de Frank Loesser, un compositor clave de la escena de Broadway.

    Christina Aguilera aborda el material con sus características de siempre como una fuerza arrolladora de la naturaleza que puede llevar su registro súper dotado a donde quiera, a milímetros del exceso. El equilibrio lo mantiene la exquisita orquestación y el respeto por los originales.

    Más sobre:Pink FloydChristina AguileraGary NumanDiscosMúsicaMúsica cultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    ¿Dónde crecieron más Kast y Jara? ¿Qué comunas fueron las más peleadas? Los otros datos que dejó la elección presidencial

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Estilo Chevesich: el exigente método de trabajo de la futura presidenta de la Suprema

    Lo más leído

    1.
    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    2.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    3.
    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    4.
    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    5.
    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial
    Chile

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”
    Tendencias

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn
    Cultura y entretención

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026
    Mundo

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Álvaro Vargas Llosa: “La derecha tradicional está siendo desplazada en todas partes”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad