Crítica de discos: Pink Floyd y Gary Numan respetan su historia; Christina Aguilera ama la Navidad

*Pink Floyd - Wish you were here 50

Los trazos inmediatos siempre se apresuran en retratar el noveno álbum de Pink Floyd marcado por las consecuencias emocionales de la visita de Syd Barrett en medio de las sesiones de 1975. A esas alturas, a una década de la fundación, había suficiente historia detrás para reflexionar en torno a la interna -”quedaste atrapado en el fuego cruzado de la infancia y el estrellato”, declama Roger Waters en Shine on you crazy diamond sobre el ex líder marchito por problemas de salud mental-, pero también respecto de las presiones de la industria, engolosinada con las cifras astronómicas de The dark side of the moon (1973).

Welcome to the machine y la explícita Have a cigar -”tienen que sacar un disco ya, se lo deben a la gente”-, son las semillas temáticas de Animals (1977) y The Wall (1979), presagios del progresivo hastío y las contradicciones de Waters como estrella de rock.

Para esta edición aniversario, Steven Wilson restaura un bootleg grabado en Los Ángeles en la gira correspondiente (a decir verdad, no hay gran diferencia con lo que ya circula en línea), y se suman nueve rarezas, incluyendo versión alternativa de Have a cigar, un instrumental del corte homónimo con énfasis en el pedal steel, un par de demos de The Machine song, y nueva mezcla para las nueve partes de Shine on you crazy diamond.

*Gary Numan - Telekon (45th anniversary expanded edition)

Entre 1979 y 1980 Gary Numan había creado una intersección cuasi perfecta entre Kraftwerk, el postpunk y la new wave, quedando extrañamente fuera de su propio territorio de pop y sintetizadores. Alumnos como Orchestral Manoeuvres in the Dark pasaban del teloneo de sus shows a protagónicos, los carilindos Duran Duran conquistaban rankings y hormonas adolescentes, y Depeche Mode se convertía en un fenómeno de posters desplegables.

Tras Telekon (1980), segundo álbum que lideró las listas británicas tal como lo habían hecho Replicas junto a Tubeway Army y The Pleasure principle, que contiene el seminal hit Cars -ambos de 1979-, Numan hizo una gira de despedida en 1981 cuando aún no existía la categoría.

Vapuleado de manera inmisericorde por la crítica, Telekon es la clase de registro que permite adentrarse en la musculatura de un periodo irrepetible donde se forjaron las bases del rock industrial mientras se creaba un código de convivencia entre guitarras, teclados y cajas de ritmo como la gloriosa Roland CR-78.

Sigue siendo un disco melancólico, gótico, de bajos punzantes -The aircrash bureau, Remind me to smile-, pianos en cascadas, y el uso y abuso del Mini Moog en toda su magnitud. Esta edición ampliada de un clásico obligatorio suma un corte inédito -Like a B-Film- y versiones desconocidas de Please push no more, Aircrash bureau y I’m an agent.

*Christina Aguilera - Christmas in Paris

My kind of christmas (2003) fue el tercer álbum de Christina Aguilera (45) -enésima demostración de la importancia del formato en el mercado estadounidense, que siempre define las ventas anuales-, convertido en el eje de esta nueva versión que integra un proyecto mayor, un especial navideño de la diva del pop filmado en la capital francesa con locaciones como el cabaret Crazy Horse y, por supuesto, la iconográfica torre Eiffel.

Con el cancionero repartido en ambos sitios emblemáticos, Aguilera aborda clásicos ad hoc como O holy night, Have yourself a merry little christmas y Let it snow; una adaptación de El pequeño tamborilero rebautizada como Little drummer girl en compañía de Sheila E. en un espectacular solo de percusión, más una emotiva interpretación del Ave María de Franz Schubert.

La producción también suma algunos de los más grandes éxitos de su repertorio contando Genie in a bottle y Lady Marmalade, y otros clásicos relativos a estas festividades como What are you doing New years eve de Frank Loesser, un compositor clave de la escena de Broadway.

Christina Aguilera aborda el material con sus características de siempre como una fuerza arrolladora de la naturaleza que puede llevar su registro súper dotado a donde quiera, a milímetros del exceso. El equilibrio lo mantiene la exquisita orquestación y el respeto por los originales.