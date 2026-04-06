¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

Charli XCX ha coleccionado un puñado de créditos en el cine en el último par de años. No sólo compuso canciones para la última adaptación de Cumbres Borrascosas, sino que ya ha actuado con figuras como Natalie Portman, Emma Corrin, Olivia Wilde y Jenna Ortega. ¿Podría volcarse definitivamente a ese oficio y dejar de lado la música, el mundo en el que debutó en 2008 con la ayuda de MySpace y en el que hoy disfruta de su mejor momento?

Invitada recientemente al programa de YouTube Feeding Starving Celebrities, manifestó un deseo claro. “¿Estás bromeando? Quiero dejar la música, cariño, y dedicarme a la actuación”, le respondió a la influencer y modelo Quenlin Blackwell.

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Al mismo tiempo que abulta su experiencia en la pantalla grande, la artista británica se ha asegurado de cerrar etapas en su carrera musical. Y hacerlo bajo sus propios códigos.

Con Brat (2024), su sexto disco de estudio, amplió su masa de seguidores y le otorgó nuevas capas y texturas a su apuesta por el pop y la electrónica. Un trabajo con el que ganó tres categorías de los Grammy en la ceremonia celebrada a inicios de 2025.

The moment, el documental falso dirigido por el debutante Aidan Zamiri, opera como conclusión de su era más exitosa. ¿O no?

Exhibido en Sundance y Berlín –y ya disponible en cines chilenos–, el filme tiene a Charli XCX interpretando a una versión de sí misma que se debate entre despedirse de Brat o alargar esa fase de su carrera con el propósito de ganar más dinero.

El guión escrito por Zamiri y Bertie Brandes describe que la cantante es rehén de un sistema que componen una disquera, representantes y asistentes. En esa máquina –en la que todos parecen conspirar contra ella– su opinión es constantemente pasada por alto. Como cuando se prepara el lanzamiento de una tarjeta de crédito de color verde y asociada a la marca Brat. Pero esa dinámica es una bomba de tiempo.

El asunto amenaza con estallar cuando irrumpe en escena Johannes Godwin (Alexander Skarsgård), un cineasta que ha trabajado con grandes estrellas y que ha sido contratado para registrar la ambiciosa gira de estadios que está a punto de comenzar su recorrido, The Brat Tour. Sin entrar en detalles, su visión dista mucho de la adoptada por la cantante de Sympathy is a knife, por lo que los momentos incómodos están a la orden del día.

La principal aliada de la protagonista es Celeste (Hailey Benton Gates), su directora creativa. Ella es partidaria de finalizar este período profesional y probar algo nuevo, pero corre en desventaja para lograr su objetivo.

Con humor y acidez, la cinta es la lectura de Charli XCX de un universo que conoce a la perfección y que rara vez es expuesto en su versión más descarnada. “Habiendo estado en la industria musical desde los 16, uno aprende que en verdad todo es un desastre. Pero nadie presenta esa versión. Presentan un producto final pulido. Pero en realidad los personajes que operan en ese mundo son unos completos maniáticos. Así que queríamos darle vida a esa historia”, explicó la cantante a Vulture a inicios de año.

Mientras el mockumentary se interna tras bambalinas en la carrera de una de las figuras pop más renombradas del último tiempo –y se acumulan los cameos de personalidades como Kylie Jenner, Rachel Sennott y Julia Fox–, The moment propone preguntas sobre la fama, la integridad y la autenticidad.

“The moment parece conformarse con solo preguntar”, indicó The Guardian, medio que aseguró que el largometraje es “visualmente hipnótico pero curiosamente superficial” y “es menos This is Spinal Tap y más El cisne negro, una irregular película cercana al terror sobre quebrarse bajo la presión de conseguir lo que uno quiere”.

“The moment se centra en temas sustanciales de principio a fin, pero en parte porque se trata de las aparentes luchas de un individuo más que del sistema en su conjunto, su impacto es débil”, apuntó The New York Times.

Más entusiasta, Los Angeles Times opinó: “Charli XCX tiene un crédito en la historia en el guión y no busca compasión. Se alegra de ser finalmente el centro de atención, aunque el intercambio se vuelve cada vez más invisible tras la marca Brat”. Además de elogiar el despliegue de Alexander Skarsgård, destacó que “una de las mejores escenas es un encontronazo entre Charli XCX y Kylie Jenner”.

En tanto, The Hollywood Reporter fue elocuente al afirmar que es “principalmente para los fanáticos”. “Ojalá se hubiera dedicado más a la parodia, que hubiera añadido más comedia disparatada a medida que avanzaba. Pero The moment es demasiado consciente de sí misma como para comprometerse con semejante disparate. Al fin y al cabo, los cineastas quieren que este proyecto sea cool y que comunique que el fenómeno Brat fue realmente algo importante. No me cabe duda de que lo fue. Pero también es cosa del pasado”, argumentó.

El fenómeno Brat en Chile

A dos años del lanzamiento de Brat, la Blondie sigue realizando periódicamente fiestas en torno al álbum. La última, de hecho, se celebró este fin de semana a raíz del lanzamiento local de The moment.

Desde Imagem Films, la distribuidora de la película en Chile, reconocen que observaron ese fenómeno al momento de decidir traer la cinta.

“Sin duda que ese tipo de señales funcionan como un termómetro muy claro del nivel de conexión que artistas como Charli XCX tienen con el público chileno. Para nosotros es fundamental observar cómo reaccionan las audiencias en cada territorio, y en este caso vimos que existía una base de fans muy activa”, señala a Culto Jeremías Iannuzzi, gerente de marketing de la compañía.

El vocero de la distribuidora, que tiene entre sus próximos estrenos El mago del Kremlin (16 de abril) y la película de terror Backrooms (28 de mayo), enfatiza que “estamos siempre atentos a contenidos que conecten con audiencias específicas y que tengan un valor cultural claro dentro del mercado local. The moment es un proyecto que combina música, cine y cultura pop contemporánea”.

Por su parte, la cantante (y ahora actriz) cuenta con varios proyectos cinematográficos por delante. Dos de ellos también se proyectaron por primera vez en Sundance: I want your sex, el nuevo largometraje de Gregg Araki, y The gallerist, el filme de Cathy Yan en el que comparte escenas con Natalie Portman y Jenna Ortega.

Lo próximo que se verá de ella en salas de nuestro país será Las 100 noches del deseo (junio), cinta basada en la novela gráfica con la que la británica Isabel Greenberg reimaginó Las mil y una noches como una fábula feminista. Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe y Richard E. Grant son parte del elenco.

En tanto, en el campo musical Charli XCX ya confirmó que este año se presentará en Lollapalooza (Chicago) y en Reading y Leeds. Aunque hasta ahora no tiene más fechas anunciadas, sus fanáticos de Latinoamérica no pierden la esperanza de que en un futuro cercano pueda desembarcar con las canciones de Brat.