David Coverdale, la voz de Whitesnake, anuncia su retiro y cierra más de medio siglo de trayectoria en la música

David Coverdale, figura histórica del hard rock y voz principal de Whitesnake, comunicó a sus seguidores que dejará definitivamente los escenarios. A sus 74 años, el músico decidió poner fin a una carrera que se extendió por más de cinco décadas y que lo convirtió en un referente del género.

La noticia fue entregada a través de un video difundido en su canal de YouTube, donde el cantante apareció en un tono cercano y reflexivo. “Tras más de 50 años de un recorrido extraordinario con Deep Purple, con Whitesnake y con Jimmy Page, llegó el momento de guardar mis viejos zapatos de plataforma y esos pantalones apretados”, comentó entre risas.

Coverdale también dedicó parte del mensaje a agradecer el apoyo recibido durante su trayectoria, afirmando que “ha sido un viaje asombroso, pero es tiempo de disfrutar mi jubilación”.

Su despedida terminó con un simple “Fare thee well”, una frase breve con la que cerró décadas de giras y grabaciones.

El músico inició su carrera en 1973, cuando fue elegido como vocalista de Deep Purple, etapa que lo proyectó a nivel internacional. Más tarde formó Whitesnake, banda con la que alcanzó su mayor notoriedad en los años 80 y con la que firmó éxitos como Here I Go Again , Still of the Night e Is This Love , canciones que lo consolidaron en la industria.

Además de su trabajo en estudio, Coverdale cultivó una presencia escénica distintiva y colaboró con figuras de peso como Jimmy Page.