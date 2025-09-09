David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

La magia de David Garrett, aclamado por sus brillantes variaciones para violín, llega a Chile este 26 de noviembre al Teatro Municipal. Con una carrera meteórica de más de tres décadas, ha cautivado a millones con sus alabadas interpretaciones de la música clásica y como un artista crossover que ha desdibujado las líneas entre el cancionero clásico y popular, abriendo nuevas dimensiones.

En 2024 abrió un nuevo capítulo con el lanzamiento de su álbum Millennium Symphony, lanzado en octubre de ese año, el que transforma los éxitos más grandes de los últimos 25 años en paisajes sonoros de alta intensidad. Parte de su gira mundial lo trae a Latinoamérica, incluyendo una presentación especial en Chile -como ya está dicho- el 26 de noviembre en el Teatro Municipal. Este tour le permitirá interpretar en vivo en seis países de Latinoamérica: México, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y nuestro país.

REINER_PFISTERER

David Garrett ya ha lanzado 17 álbumes, logrando 18 posiciones en el top diez en Europa y Estados Unidos. Mientras cinco álbumes de música clásica consecutivos encabezaron las listas de éxitos, también consiguió este logro con el bestseller crossover Rock Symphonies.

Sus grabaciones han sido premiadas con 14 discos de platino y 32 de oro. En su carrera, ha sido aclamado por más de cuatro millones de fanáticos en alrededor de 1,600 conciertos en vivo alrededor del mundo.

David Garrett ve a Millennium Symphony como su “evolución crossover” personal. El violinista y compositor simboliza la fusión de sonidos sinfónicos y música popular, lo que encuentra su expresión perfecta en este disco.

Entradas a la venta para su show en Chile a través de Puntoticket.