    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    El encuentro internacional de la industria musical, que tiene a Valparaíso como eje, se hará en enero y tendrá una nutrida programación de shows y charlas. Puedes revisar aquí la agenda.

    Por 
    Equipo de Culto
    Candelabro Foto: Pablo Vásquez Rocha.

    Valparaíso volverá a posicionarse como epicentro de la música a nivel internacional con la realización de VAM 2026, una nueva edición del Encuentro Internacional de la Industria Musical, el que se desarrollará entre el 7 y el 10 de enero con una nutrida programación que contempla showcases musicales y audiovisuales, paneles, charlas, ruedas de negocio y talleres.

    La edición 2026 de VAM abordará sus contenidos a partir de tres ejes principales, según resalta un comunicado: Música y Turismo, con énfasis en turismo cultural y desarrollo sostenible; Desarrollo de la Industria Musical, enfocado en creación, producción, música en vivo e internacionalización; y Ciudades Creativas de la Música UNESCO, centrado en gobernanza, redes globales y políticas culturales.

    En sus 8 ediciones, VAM se ha consolidado como una vitrina estratégica para la internacionalización de la música, proyectando a Valparaíso como Ciudad Creativa de la Música UNESCO y reuniendo a destacados referentes y agentes de la industria a nivel global.

    Este 2026 contará con la participación de 11 países invitados y más de 30 representantes internacionales de Valencia Music City, Vivo Cultura de Mendoza, Chaco (Argentina), la Cumbre Internacional de Música Indígena de Canadá, entre muchos más. Además de instituciones nacionales como ChileSertur, ChileCreativo, la Subsecretaría de Turismo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Red Nacional de Territorios Creativos, junto a gestores de las Ciudades Creativas de la Música - UNESCO de Valparaíso, Frutillar, Concepción y Liverpool.

    Dentro del programa de charlas se incluyen:

    Territorios que piensan con la música: la experiencia del turismo musical en Valencia.

    Ciudades que innovan con la cultura: la experiencia de las Ciudades Creativas de la Música UNESCO y su proyección en América Latina.

    Asimismo, se desarrollarán más de mil reuniones de negocios y paneles como:

    Clubes, salas y escenas independientes: Laboratorios de la ciudad musical contemporánea.

    De la vocación a la profesión: profesionalización de proyectos musicales en América Latina.

    Música, diversidad y justicia: escenas indígenas, afro y comunitarias en primera persona.

    Cristobal-Briceño-Joaquín-Llanos-ok.jpg la-tercera

    Este año, la programación de música en vivo se desarrollará en 5 escenarios de la región y contará con showcases - entre las 17:00 y 20:00 horas - con presentaciones de Masquemúsica, La Orquesta del Viento y La Deyabu, entre otros. Además se realizará un festival - a partir de las 21 horas - con destacados nombres como Cristóbal Briceño, Candelabro, Hesse Kassel, Pascuala Ilabaca, la banda uruguaya Filo, el proyecto fusión colombiano Frailejón y más.

    “VAM 2026 se proyecta nuevamente como un espacio clave de encuentro, formación y vinculación, reuniendo a artistas, profesionales, programadores y públicos de distintos países, con el objetivo de impulsar la inclusión cultural, fortalecer la comunidad creativa y potenciar la proyección internacional de la música latinoamericana”, dice un comunicado.

    Pascuala-Ilabaca-en-vivo-ok.jpg la-tercera

    Las actividades se producirán en diversos espacios: las charlas y paneles de la conferencia se realizarán en el Palacio Rioja de Viña del Mar y en Duoc UC, Edificio Cousiño de Valparaíso, mientras que el festival tendrá lugar en Club Segundo Piso, Trotamundos Valparaíso y en el Teatro Municipal de Quilpué. Gran parte de la programación —incluyendo conferencia, showcases y festival— contará con acceso liberado, previa reserva de tickets a través de Portaldisc.

    Como cierre de esta variada programación de actividades, VAM 2026 tendrá un concierto de clausura gratuito a cargo de Diego Lorenzini con Mora Lucay y Camila Bañados como artistas invitadas, el viernes 16 de enero en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

