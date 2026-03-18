Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

A través de su cuenta de Instagram, Disney oficializó las fechas de estreno de dos de sus proyectos cinematográficos más esperados: la secuela de Lilo & Stitch (2025), la versión live-action del clásico animado de 2002, y la tercera parte de Los Increíbles.

Para el primer anuncio, el estudio confirmó que Lilo & Stitch 2 se estrenará el 26 de mayo de 2028. No se conocen mayores detalles sobre el equipo creativo del proyecto ni sobre la historia que abordará.

Para el segundo caso, Disney y Pixar revelaron que Los Increíbles 3 se estrenará el 16 de junio de 2028, diez años después del lanzamiento de Los Increíbles 2 (2018). La nueva entrega será dirigida por Peter Sohn (director de Un gran dinosaurio (2015) y Elementos (2023), quien reemplazará a Brad Bird en el cargo, aunque este último volverá para escribir el guion del próximo capítulo de la familia increíble. Aún no se conocen detalles sobre la trama.