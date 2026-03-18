Con Tom Holland y Zendaya: liberan el primer trailer de Spider-Man: Un Nuevo Día

Sony Pictures publicó el trailer de Spider-Man: Un nuevo día, filme que llegará a cines chilenos el 30 de julio. Con un tono más oscuro y la vuelta de varios personajes de entregas pasadas, el adelanto nos muestra cómo continúa la vida de Peter Parker (Tom Holland) después de ser olvidado por todos.

Courtesy of Sony Pictures

El día 17 de marzo, Holland había anunciado el lanzamiento del trailer de la nueva entrega del arácnido. Una noticia esperada por muchos fanáticos, ya que, a pocos meses de su debut en salas, todavía no se habían liberado noticias sustanciales de la nueva superproducción.

En el trailer se puede ver cómo Peter Parker lidia con que el mundo, y especialmente sus amigos, se olvidaron de su existencia. En la secuela no estará solo: también irrumpen figuras de otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, como Bruce Banner (Mark Ruffalo) y Punisher (Jon Bernthal).

En la dirección del largometraje está Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) y de la serie Wonder Man. Además de los nombres mencionados anteriormente, en el reparto están Zendaya, Jacob Batalon, Michael Mando, Sadie Sink y Tramell Tillman.

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