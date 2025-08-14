Documental sobre Eliseo Salazar suma al reconocido músico Roberto Trujillo

Eliseo Salazar tendrá su propio documental. Bajo el título Eliseo, la cinta promete retratar la vida del expiloto chileno que participó en diferentes competiciones del automovilismo entre los años 70 y los 2000.

Actualmente en etapa de producción, el filme dirigido por Nicolás Manterola y producido por Juan Pablo Manterola acaba de sumar un nuevo nombre a su equipo: Roberto Trujillo.

Con una reconocida trayectoria que incluye colaboraciones con Luis Fonsi, Karol G, Sebastián Yatra y Pitbull, el bajista y productor musical se hará cargo de crear la música original del largometraje.

“Es un gran honor el recibir esta invitación y a la vez un gran desafío el intentar plasmar en música la emoción de esta gran historia de vida”, señaló, junto con asegurar que Salazar “es muestra de talento, perseverancia y liderazgo”.

“Para mí es esencial entrar en el mundo de Eliseo y todas sus aristas. Entendiendo eso, conectando con su historia e intentando hacer justicia a su legado. Quiero aportar desde mi propia experiencia de haber vibrado con su carrera, como un chileno más, y ver que nada es imposible”, agregó el también nieto de Valentín Trujillo.

“La historia de Eliseo es una inspiración para todos quienes intentamos expandir nuestras carreras desde Chile hacia el mundo”, remató.

Además de ser el único chileno en correr en la Fórmula 1 (entre 1981 y 1983), el piloto nacional participó en diversas competencias de automovilismo como las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el Rally Dakar.

Acorde a su trayectoria en el extranjero, el documental se está filmando entre Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Su estreno está programado para 2026.

Revisa nuevas fotos de Eliseo a continuación:

Foto: Stone’s Hill Productions

Foto: Stone’s Hill Productions

Foto: Stone’s Hill Productions