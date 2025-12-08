Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025
La ceremonia 2025 podrá seguirse en vivo en Estados Unidos a través de CBS y Paramount+, y en Latinoamérica por señales que serán confirmadas en las próximas semanas.
Los Globos de Oro, una de las premiaciones más importantes de la industria audiovisual y antesala directa de los Premios Oscar, celebrarán su edición 82° el domingo 12 de enero de 2025. Este año, la categoría Mejor Película – Drama llega con seis títulos nominados que ya están disponibles —en su mayoría— en plataformas de streaming.
A continuación, un repaso por las nominadas y dónde verlas.
Las nominadas y sus plataformas
1. Frankenstein
Disponible en: Netflix
La nueva adaptación del clásico de Mary Shelley destaca por su enfoque visual y una lectura contemporánea del mito. Es una de las favoritas de la crítica internacional.
2. Hamnet
Disponible en: Apple TV
La película, basada en la novela homónima, explora la vida del hijo de Shakespeare en un relato íntimo y de época.
3. Un Simple Accidente (It Was Just an Accident)
Disponible en: Prime Video y MUBI
Un drama humano sobre culpa, responsabilidad y segundas oportunidades. Aplaudida en festivales por su guion.
4. El Agente Secreto (The Secret Agent)
Disponible en: Netflix, Prime Video y MUBI
Thriller político inspirado en la obra de Joseph Conrad, que mezcla espionaje, tensión y reflexión sobre la violencia.
5. Valor Sentimental (Sentimental Value)
Disponible en: MUBI, Prime Video y Apple TV
Producción de corte emotivo y autoral, centrada en relaciones familiares y el peso de los recuerdos.
6. Pecadores (Sinners)
Disponible en: HBO Max, Prime Video y Apple TV
Una cinta cruda y de culto, que mezcla crimen y exploración psicológica. Ha generado conversación debido a su tono y actuaciones.
