Una batalla tras otra y The White Lotus lideran las nominaciones a los Globos de Oro
La película de Paul Thomas Anderson recibió 9 nominaciones y destaca en categorías clave como mejor director y mejor actor principal para Leonardo DiCaprio. En tanto, la serie de HBO Max ratifica el buen recibimiento de su tercera temporada al hacerse de seis nominaciones.
La temporada de premios de la industria del espectáculo alista uno de sus hitos con la revelación de los nominados a los Globos de Oro, el galardón entregado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood(HFPA, por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión.
Los nominados fueron dados a conocer en una transmisión a cargo de Marlon Wayans y Skye P. Marshall. La nómina abarca un total de 28 categorías, incluyendo la nueva categoría de mejor podcast que ya anunció a sus nominados (Call Her Daddy,Good Hang With Amy Poehler,The Ben Shapiro Show,The Joe Rogan Experience yThe Mel Robbins Podcast).
Así como en la temporada 2025, la película que lideró las nominaciones fue Emilia Pérez, con 10 candidaturas, en esta ocasión la favorita es Una batalla tras otra, el drama de Paul Thomas Anderson obtuvo un total de nueve nominaciones, incluyendo mejor película, director y guionista. Le siguen Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier, que obtuvo ocho, seguida de Sinners con siete, Hamnet con seis y cierran la comentada adaptación de Frankenstein y Wicked: Para siempre con cinco cada una.
Una batalla tras otra, recibió nominaciones a mejor director para Paul Thomas Anderson, mejor actor principal para Leonardo DiCaprio, mejor actriz principal para Chase Infiniti y nominaciones a mejor reparto para Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor. También recibió nominaciones por el guion de Anderson y la banda sonora del músico de Radiohead y The Smile, Jonny Greenwood
En tanto, en la categoría de TV, el fenómeno The White Lotus, de HBO Max, ratifica su poderío al encabezar la lista con seis nominaciones. La serie estrenó en enero su tercera temporada, ambientada en Tailandia, con un elenco que incluye a Carrie Coon, Walton Goggins, Michelle Monaghan y la estrella de BLACKPINK, Lisa. Les siguieron de cerca la comedia de misterio Only Murders in the Building y el thriller de ciencia ficción Severance, que obtuvo cuatro nominaciones.
De las plataformas, la gran favorecida fue Netflix que recientemente anunció un acuerdo de 82.700 millones de dólares para adquirir Warner Bros. HBO, lideró a todos los distribuidores con 35 nominaciones en cine y televisión. Le siguió de cerca la compañía que planea comprar, con Warner Bros y HBO Max, recibiendo 31 nominaciones en total.
Los Globos de Oro se entregarán el próximo 11 de enero, en una ceremonia transmitida en vivo por CBS y en streaming por la señal de la plataforma Paramount+.
Revisa la lista de nominados completa a continuación
Mejor Película - Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Fue solo un accidente
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor película - Musical o comedia
- Luna Azul
- Bugonia
- Marty Supreme
- No hay otra opción
- Nueva Vague
- Una batalla tras otra
Mejor película de animación
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película en lengua no inglesa
- It Was Just An Accident – Francia
- No Other Choice – Corea del Sur
- The Secret Agent – Brasil
- Sentimental Value – Noruega
- Sirāt – España
- The Voice of Hind Rajab – Túnez
Mejor interpretación femenina en una película dramática
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Muere mi amor
- Reante Reinsvte – Valor Sentimental
- Julia Roberts – Después de la caza
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Lo siento, cariño
Mejor interpretación masculina en una película dramática
- Joe Edgerton – Sueños de tren
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – La máquina destrozadora
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
- Jeremy Allen White – Springsteen: Líbrame de ninguna parte
Mejor interpretación femenina en una película: musical o comedia
- Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía
- Cynthia Erivo – Wicked: Para siempre
- Kate Hudson – Canción cantada azul
- Chase Infiniti: una batalla tras otra
- Amanda Seyfried – El testamento de Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Mejor interpretación femenina en un papel secundario en cualquier película
- Emily Blunt – La máquina destrozadora
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Para siempre
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Armas
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor interpretación masculina en una película: musical o comedia
- Timothée Chalamet – Marty Supremo
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Luna azul
- Lee Byung-Hun – No hay otra opción
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario en cualquier película
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgard – Valor sentimenta
Mejor director de película
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Pecadores
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Fue solo un accidente
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloe Zhao – Hamnet
Mejor guion de película
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Pecadores
- Jafar Panahi – Fue solo un accidente
- Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrel - Hamnet
Mejor banda sonora original – Película
- Alexander DuBois – Frankenstein
- Ludwig Goransson – Pecadores
- Jonny Greenwood – Una batalla tras otra
- Kangding Ray – Sirāt
- Max Richter – Hamnet
- Hans Zimmer – F1
Mejor canción original - Película
- ‘Soñar juntos’ – Avatar: Fuego y ceniza – Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
- ‘Dorado’ – Cazadores de demonios del KPop – Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
- ‘Te mentí’ – Pecadores – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- ‘No hay lugar como el hogar’ – Wicked: Para siempre , Stephen Schwartz
- ‘La chica de la burbuja’ – Wicked: For Good , Stephen Schwartz
- ‘Sueños de tren’ – Sueños de tren , Nick Cave, Bryce Dessner
Logro cinematográfico y de taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Cazadores de demonios KPop
- Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final
- Pecadores
- Armas
- Malvados: Para siempre
- Zootrópolis 2
Mejor serie de televisión - Drama
- The Diplomat – Netflix
- El Pitt – HBO Max
- Pluribus – Apple TV
- Indemnización por despido – Apple TV
- Caballos lentos – Apple TV
- The White Lotus – HBO Max
Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión
- Adolescencia – Netflix
- Todo es culpa suya – Peacock
- La bestia en mí – Netflix
- Black Mirror – Netflix
- Morir por sexo – FX en Hulu
- La novia – Prime Video
Mejor interpretación femenina en una serie de televisión dramática
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Indemnización
- Helen Mirren – Mobland
- Bella Ramsey – El último de nosotros
- Keri Russell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor interpretación masculina en una serie de televisión dramática
- Sterling K Brown – Paraíso
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Caballos lentos
- Mark Ruffalo – Tarea
- Adam Scott – Indemnización
- Noah Wyle – El Pitt
Mejor interpretación femenina en una serie de televisión: musical o comedia’
- Kristen Bell – Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri – El oso
- Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne – Cara de póquer
- Jenna Ortega – Miércoles
- Jean Smart – Trucos
Mejor interpretación masculina en una serie de televisión: musical o comedia
- Adam Brody – Nadie quiere esto
- Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powel – Chad Powers
- Seth Rogen – El estudio
- Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White – El oso
Mejor interpretación femenina en una miniserie, serie antológica o película para televisión
- Claire Danes – La bestia en mí
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – Río largo y brillante
- Sarah Snook – Todo es culpa suya
- Michelle Williams – Morir por sexo
- Robin Wright – La novia
Mejor interpretación de un actor masculino en una miniserie, serie antológica o película para televisión
- Jacob Elordi – El estrecho camino hacia el norte profundo
- Paul Giamatti – Espejo negro
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de ED Gein
- Jude Law – Conejo Negro
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario en televisión
- Owen Cooper – Adolescencia
- Billy Crudup – El programa matutino
- Walton Goggins – El loto blanco
- Jason Isaacs – El loto blanco
- Tramell Tillman – Indemnización
- Ashley Walters – Adolescencia
Mejor interpretación femenina en un papel secundario en televisión
- Carrie Coon – The White Lotus
- Erin Doherty – Adolescencia
- Hannah Einbinder – Trucos
- Catherine O’Hara – El estudio
- Parker Posey – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor Actuación en Stand-Up Comedy en Televisión
- Bill Maher – ¿Alguien más está viendo esto?
- Brett Goldstein – La segunda mejor noche de tu vida
- Kevin Hart – Actuando según mi edad
- Kamail Nanjiani – Pensamientos nocturnos
- Ricky Gervais – Mortalidad
- Sarah Silverman – Autopsia
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.