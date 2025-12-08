Una batalla tras otra y The White Lotus lideran las nominaciones a los Globos de Oro

La temporada de premios de la industria del espectáculo alista uno de sus hitos con la revelación de los nominados a los Globos de Oro, el galardón entregado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood(HFPA, por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión.

Los nominados fueron dados a conocer en una transmisión a cargo de Marlon Wayans y Skye P. Marshall. La nómina abarca un total de 28 categorías, incluyendo la nueva categoría de mejor podcast que ya anunció a sus nominados (Call Her Daddy,Good Hang With Amy Poehler,The Ben Shapiro Show,The Joe Rogan Experience yThe Mel Robbins Podcast).

Así como en la temporada 2025, la película que lideró las nominaciones fue Emilia Pérez, con 10 candidaturas, en esta ocasión la favorita es Una batalla tras otra, el drama de Paul Thomas Anderson obtuvo un total de nueve nominaciones, incluyendo mejor película, director y guionista. Le siguen Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier, que obtuvo ocho, seguida de Sinners con siete, Hamnet con seis y cierran la comentada adaptación de Frankenstein y Wicked: Para siempre con cinco cada una.

Una batalla tras otra, recibió nominaciones a mejor director para Paul Thomas Anderson, mejor actor principal para Leonardo DiCaprio, mejor actriz principal para Chase Infiniti y nominaciones a mejor reparto para Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor. También recibió nominaciones por el guion de Anderson y la banda sonora del músico de Radiohead y The Smile, Jonny Greenwood

En tanto, en la categoría de TV, el fenómeno The White Lotus, de HBO Max, ratifica su poderío al encabezar la lista con seis nominaciones. La serie estrenó en enero su tercera temporada, ambientada en Tailandia, con un elenco que incluye a Carrie Coon, Walton Goggins, Michelle Monaghan y la estrella de BLACKPINK, Lisa. Les siguieron de cerca la comedia de misterio Only Murders in the Building y el thriller de ciencia ficción Severance, que obtuvo cuatro nominaciones.

De las plataformas, la gran favorecida fue Netflix que recientemente anunció un acuerdo de 82.700 millones de dólares para adquirir Warner Bros. HBO, lideró a todos los distribuidores con 35 nominaciones en cine y televisión. Le siguió de cerca la compañía que planea comprar, con Warner Bros y HBO Max, recibiendo 31 nominaciones en total.

Los Globos de Oro se entregarán el próximo 11 de enero, en una ceremonia transmitida en vivo por CBS y en streaming por la señal de la plataforma Paramount+.

Revisa la lista de nominados completa a continuación

Mejor Película - Drama

Frankenstein

Hamnet

Fue solo un accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película - Musical o comedia

Luna Azul

Bugonia

Marty Supreme

No hay otra opción

Nueva Vague

Una batalla tras otra

Mejor película de animación

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor película en lengua no inglesa

It Was Just An Accident – Francia

No Other Choice – Corea del Sur

The Secret Agent – Brasil

Sentimental Value – Noruega

Sirāt – España

The Voice of Hind Rajab – Túnez

Mejor interpretación femenina en una película dramática

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Muere mi amor

Reante Reinsvte – Valor Sentimental

Julia Roberts – Después de la caza

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Lo siento, cariño

Mejor interpretación masculina en una película dramática

Joe Edgerton – Sueños de tren

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – La máquina destrozadora

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Jeremy Allen White – Springsteen: Líbrame de ninguna parte

Mejor interpretación femenina en una película: musical o comedia

Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía

Cynthia Erivo – Wicked: Para siempre

Kate Hudson – Canción cantada azul

Chase Infiniti: una batalla tras otra

Amanda Seyfried – El testamento de Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Mejor interpretación femenina en un papel secundario en cualquier película

Emily Blunt – La máquina destrozadora

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: Para siempre

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – Armas

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor interpretación masculina en una película: musical o comedia

Timothée Chalamet – Marty Supremo

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Luna azul

Lee Byung-Hun – No hay otra opción

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario en cualquier película

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una batalla tras otra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgard – Valor sentimenta

Mejor director de película

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Pecadores

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Fue solo un accidente

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloe Zhao – Hamnet

Mejor guion de película

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Pecadores

Jafar Panahi – Fue solo un accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao y Maggie O’Farrel - Hamnet

Mejor banda sonora original – Película

Alexander DuBois – Frankenstein

Ludwig Goransson – Pecadores

Jonny Greenwood – Una batalla tras otra

Kangding Ray – Sirāt

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1

Mejor canción original - Película

‘Soñar juntos’ – Avatar: Fuego y ceniza – Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

‘Dorado’ – Cazadores de demonios del KPop – Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

‘Te mentí’ – Pecadores – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

‘No hay lugar como el hogar’ – Wicked: Para siempre , Stephen Schwartz

‘La chica de la burbuja’ – Wicked: For Good , Stephen Schwartz

‘Sueños de tren’ – Sueños de tren , Nick Cave, Bryce Dessner

Logro cinematográfico y de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Cazadores de demonios KPop

Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final

Pecadores

Armas

Malvados: Para siempre

Zootrópolis 2

Mejor serie de televisión - Drama

The Diplomat – Netflix

El Pitt – HBO Max

Pluribus – Apple TV

Indemnización por despido – Apple TV

Caballos lentos – Apple TV

The White Lotus – HBO Max

Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión

Adolescencia – Netflix

Todo es culpa suya – Peacock

La bestia en mí – Netflix

Black Mirror – Netflix

Morir por sexo – FX en Hulu

La novia – Prime Video

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión dramática

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Indemnización

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – El último de nosotros

Keri Russell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión dramática

Sterling K Brown – Paraíso

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Caballos lentos

Mark Ruffalo – Tarea

Adam Scott – Indemnización

Noah Wyle – El Pitt

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión: musical o comedia’

Kristen Bell – Nadie quiere esto

Ayo Edebiri – El oso

Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio

Natasha Lyonne – Cara de póquer

Jenna Ortega – Miércoles

Jean Smart – Trucos

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión: musical o comedia

Adam Brody – Nadie quiere esto

Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio

Glen Powel – Chad Powers

Seth Rogen – El estudio

Martin Short – Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White – El oso

Mejor interpretación femenina en una miniserie, serie antológica o película para televisión

Claire Danes – La bestia en mí

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Río largo y brillante

Sarah Snook – Todo es culpa suya

Michelle Williams – Morir por sexo

Robin Wright – La novia

Mejor interpretación de un actor masculino en una miniserie, serie antológica o película para televisión

Jacob Elordi – El estrecho camino hacia el norte profundo

Paul Giamatti – Espejo negro

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de ED Gein

Jude Law – Conejo Negro

Matthew Rhys – La bestia en mí

Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario en televisión

Owen Cooper – Adolescencia

Billy Crudup – El programa matutino

Walton Goggins – El loto blanco

Jason Isaacs – El loto blanco

Tramell Tillman – Indemnización

Ashley Walters – Adolescencia

Mejor interpretación femenina en un papel secundario en televisión

Carrie Coon – The White Lotus

Erin Doherty – Adolescencia

Hannah Einbinder – Trucos

Catherine O’Hara – El estudio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor Actuación en Stand-Up Comedy en Televisión