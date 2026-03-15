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    Dónde ver las cintas nominadas a Mejor Película de los Premios Oscar 2026

    Algunas siguen en cartelera, otras ya están disponibles en plataformas de streaming y varias aún esperan su estreno en ciertos países.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    Con la ceremonia de los Premios Oscar 2026 recién celebrada en el Dolby Theatre, muchas de las búsquedas de los espectadores se concentran ahora en cómo ver las cintas que compitieron por el premio a Mejor Película.

    La edición número 98 de los premios organizados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences incluyó diez producciones en la categoría principal. Algunas siguen en cartelera, otras ya están disponibles en plataformas de streaming y varias aún esperan su estreno en ciertos países.

    A continuación, dónde se pueden ver actualmente las películas nominadas.

    Una batalla tras otra

    Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, la cinta sigue a un exrevolucionario que vive aislado con su hija hasta que reaparece un antiguo enemigo.

    La película pasó por los cines durante 2025 y actualmente puede verse en la plataforma HBO Max. También está disponible para arriendo o compra digital en servicios como Apple TV y Prime Video.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    Pecadores

    Ambientada en el Mississippi de 1932, la historia sigue a dos hermanos que regresan a su ciudad natal para iniciar una nueva vida, pero su proyecto de abrir un club de jazz se ve amenazado por un grupo de vampiros.

    La película está disponible en streaming en HBO Max y también puede arrendarse o comprarse digitalmente en Apple TV y Prime Video.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    Hamnet

    El drama está inspirado en la vida de Agnes, esposa de William Shakespeare, quien enfrenta la muerte de su hijo Hamnet. La historia aborda el duelo familiar que posteriormente inspiraría la creación de Hamlet.

    La película se encuentra actualmente en cartelera en cadenas de cine como Cinemark, Cinépolis y Cineplanet, además de funciones en el Cine Arte Normandie.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026 Courtesy of Focus Features

    Frankenstein

    El director mexicano Guillermo del Toro llevó al cine una nueva adaptación del clásico literario de Mary Shelley. La trama sigue al científico Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, y a la criatura que logra crear.

    La película forma parte del catálogo de Netflix.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    Marty Supremo

    Protagonizada por Timothée Chalamet, la cinta retrata a un jugador de tenis de mesa en los años 50 que busca alcanzar la gloria deportiva.

    La película aún no llega a algunos países de Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, su estreno en cines está programado para el 5 de febrero.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    Valor sentimental

    Este drama noruego sigue el reencuentro de dos hermanas con su padre, un director de cine que intenta convertir la historia familiar en una película.

    La cinta se estrenó en diciembre y continúa en cartelera en algunas salas de Cinépolis, además de funciones en el Centro Arte Alameda y el Cine Arte Normandie.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    Bugonia

    La película sigue a dos jóvenes que secuestran al director ejecutivo de una empresa convencidos de que se trata de un extraterrestre que busca destruir el mundo.

    La cinta mantiene algunas funciones en salas, entre ellas en Cinépolis y el Cine Arte Normandie.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    El agente secreto

    El thriller brasileño narra la historia de Marcelo, quien viaja desde São Paulo a Recife para reencontrarse con su hijo, pero descubre que está siendo vigilado.

    La película llegará a la cartelera el 26 de febrero.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026

    Sueños de trenes

    Basada en la vida de un trabajador del ferrocarril en el oeste de Estados Unidos, la historia sigue las tragedias y pérdidas que marcan su vida.

    La película está disponible en Netflix desde noviembre.

    Extraída de Netflix

    F1

    La trama gira en torno a Sonny Hayes, un piloto retirado que vuelve a competir para ayudar a salvar el equipo de carreras de Rubén Cervantes.

    La cinta puede verse en la plataforma Apple TV.

    Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Óscar 2026
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