Dua Lipa llega hoy a Chile y suma a Princesa Alba como invitada especial de sus shows

Será una semana consagrada a Dua Lipa, al menos en la cartelera local de conciertos.

Una de las mayores artistas del último lustro se presentará este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, luego de su paso de 2022 por el Estadio Bicentenario de La Florida.

Mientras la primera fecha está agotada, en la segunda aún quedan algunos boletos a través del sistema Ticketmaster, según anuncian sus mismos organizadores, la productora DG Medios.

La compañía también ha hecho otro anuncio de relevancia con respecto al concierto: el acto de apertura estará a cargo de la cantante chilena Princesa Alba, uno de los grandes créditos nacionales del pop y la música urbana, quien ha deslumbrado con títulos como Besitos, cuídate (2021) o Como si fuese real (2023).

De hecho, en el reciente festival Fauna Primavera del último fin de semana, que se realizó en el Parque Ciudad Empresarial, estuvo con su proyecto más atmosférico y experimental, Niebla Niebla.

Esta vez, presentará un set compacto para exhibir su potencial en la previa al espectáculo de Dua Lipa.

Según pudo saber Culto, la artista europea llegará hoy en la noche a Santiago, en un vuelo privado y procedente de Buenos Aires, donde se presentó en los últimos días, además de ofrecer una agitada agenda: salió a comer al sector de Palermo y este domingo 9 fue al estadio La Bombonera para ver el clásico entre Boca Juniors y River Plate.