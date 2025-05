Duster: Acelerador y freno

Cuando se estrenó la serie Lost, en 2004, el éxito fue instantáneo y global. Ahí un par de nombres ya conocidos eran parte de un elenco en el que lo que más había eran caras nuevas, personas que de la noche a la mañana se convirtieron en estrellas.

Uno de ellos era Josh Holloway, el amado y odiado Sawyer, sin duda uno de los grandes galanes de la serie. Pero en 2010, cuando la producción llegó a su fin, la continuación del éxito para Holloway no llegó. Tuvo roles principales en series que no generaron mucho interés y también algunos papeles secundarios en cine y televisión. Y ahora está probando suerte una vez más y de la mano del hombre que lo llevó al estrellato: J.J. Abrams, uno de los creadores de Lost, además de decenas de otros éxitos.

Duster es el nombre de la ficción que acaba de estrenar su primer episodio en Max y que se sitúa en el año 1972 con Holloway al centro de la historia. Él es Jim Ellis, un experimentado chofer que trabaja para el líder mafioso Ezra Saxton (Keith David) haciendo lo que le pidan.

La vida de Ellis cambia de trayectoria cuando su camino se cruza con el de Nina Hayes (Rachel Hilson), la primera mujer afroamericana trabajando como agente del FBI en una oficina donde el machismo y el racismo están a la orden del día. Pero esto no hace que Hayes se quede “en su lugar”. Ella está determinada a hacer caer a Saxton -algo que nadie ha logrado en décadas-, e intentará lograrlo obligando al chofer a ser su informante bajo la amenaza de cárcel.

Balaceras, persecuciones, momentos de drama y también un poco de comedia están en la base de esta serie en que Holloway ofrece básicamente una segunda parte de Sawyer. Un personaje musculoso y de palo largo, rudo, sarcástico y que en el fondo esconde un corazón noble y algo sentimental. Así, es posible imaginarse el tono de la serie que es sin duda entretenida aunque lejos de ser perfecta.

Cuando Duster se queda en el lado de la acción y la comedia negra muestra su mejor cara. Sus problemas vienen más cuando se toma demasiado en serio y se va en una dirección sentimental que no termina de convencer. Hay historias secundarias innecesarias, actuaciones disparejas y momentos que no logran la emoción que buscan y que son un freno en una trama que en otros momentos es diversión a alta velocidad. Una serie fácil de ver pero que no logra llegar a ese esquivo umbral del gran, gran éxito.