El arrepentimiento de Ozzy: la canción que Black Sabbath debió grabar obligado “por contrato”

Para Ozzy Osbourne, la esencia de Black Sabbath siempre fue la transgresión y el peligro. En un contexto donde el rock buscaba la diversión o el idealismo de San Francisco, Sabbath emergió desde las sombras industriales de Birmingham con el único objetivo de aterrar a su audiencia. Sin embargo, ni siquiera los pioneros del heavy metal fueron inmunes a las presiones de la industria musical en sus comienzos.

A pesar de haber definido el género con el oscuro “tritono” de su tema homónimo y clásicos como N.I.B., el debut de la banda esconde una pieza que Ozzy desearía borrar de su historial: Evil Woman.

Una imposición comercial

La canción, originalmente de la banda Crow, no nació de la voluntad creativa de Tony Iommi o la pluma de Geezer Butler. Fue una exigencia directa del sello discográfico, que buscaba un sencillo digerible para asegurar el lanzamiento del álbum.

“No queríamos hacerla; era una versión de una banda desconocida de la que ni siquiera habíamos oído hablar”, confesó Osbourne años después. “La discográfica dijo: ‘Si quieren que lancemos su álbum, tienen que hacer eso de Evil Woman’”.

Para una banda que buscaba innovar a través del horror y estructuras vanguardistas, interpretar un blues estándar y comercial se sentía como un retroceso. El resentimiento durante las sesiones de grabación fue tal que, cuando la canción no logró impactar en las listas de éxitos, el sentimiento dentro del grupo no fue de tristeza, sino de victoria.

“Estábamos tan resentidos por hacerlo, que cuando fue un fracaso, nos sentimos aliviados”, admitió el cantante. Para Ozzy, el tropiezo de Evil Woman fue la prueba definitiva de que el destino de Black Sabbath no estaba en los estribillos pegajosos, sino en la oscuridad que ellos mismos habían ayudado a crear.