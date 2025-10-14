El cantante australiano Ruel se suma al festival Lollapalooza Chile 2026

Con 22 años, Ruel es un cantante y modelo australiano que ha cosechado una carrera solvente gracias a su maridaje de pop, rock y soul en iguales dosis.

Con esa fórmula ha conquistado a las radios anglo y se ha hecho un nombre en festivales de todo el orbe. Tiene dos títulos de estudio, 4th Wall (2023) y Kicking My Feet (2025), los que precisamente exploran el credo de canciones con melodías pegajosas y bien construidas.

Con ese cartel, Ruel se acaba de sumar como nuevo nombre para la edición 2026 de Lollapalooza Chile, según confirman los propios organizadores, la productora Lotus.

De esa forma, el artista se presentará el viernes 13 de marzo, en la misma jornada de Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii.

Más información y venta de entradas en Ticketmaster.