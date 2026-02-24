El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

Diversas reacciones ha generado la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026, show que aconteció el pasado domingo 22 de febrero, en el minuto inaugural del certamen.

Ahí el comediante no sólo replicó a sus clásicos personajes -desde Ricardo Arjona hasta Gabriel Boric-, sino que también hizo alusiones a diversas instancias de la sociedad chilena.

Entre ellas, los cantos que se dan durante las misas en las iglesias. Apelando al público más tradicional que estaba en la Quinta Vergara, comenzó a entonar esas tradicionales melodías, mientras el Monstruo las respondía y se reía de ello.

Pero hubo una autoridad eclesiástica a la que el tema no le cayó nada de bien.

En su cuenta de X, el Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, opinó del caso, sin mencionar a Kramer, pero aludiendo a ese pasaje de su espectáculo.

“En el festival de Viña del Mar quedó claro que con la fe de los chilenos y el amor a la Virgen María no se juega. Gracias a Dios el “monstruo” reaccionó ante tanto agravio gratuito. Humor sí, siempre, pero teniendo claro que la fe de un pueblo es sagrada y se respeta", comentó.