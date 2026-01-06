El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída

La fama va y viene. El dinero, por lo tanto, también. Bien lo sabe Mickey Rourke, quien hace un tiempo ha dejado de hacer noticia sobre sus nuevos roles en la pantalla y ha pasado a protagonizar una seguidilla de polémicas.

La más reciente alude a las finanzas de la estrella de Nueve semanas y media (1986) y El luchador (2008). Según se informó durante los últimos días, recibió una orden de desalojo durante diciembre. Eric Goldie, propietario de la casa que arrienda en Los Angeles (EE.UU.), le envió una notificación formal por una deuda de US$ 59.100. Tenía alquilada la casa desde marzo de 2025 por US$ 5.200 dólares al mes y posteriormente el monto subió a US$ 7 mil, según detalló Los Angeles Times.

Inicialmente circuló que el propio Rourke había autorizado una campaña en la plataforma GoFundMe para reunir US$ 100 mil, con el fin de “cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto (el desalojo) suceda”.

“La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”, indicó Liya-Joelle Jones, quien se presentó como asistente de Kimberly Hines, su representante.

Este lunes, mientras se viralizaba la noticia de la campaña, el actor de La ley de la calle (1983) se encargó de aclarar su situación y negó que él estuviera detrás de esa iniciativa. A través de un video publicado en Instagram, declaró sentirse “frustrado” y “confundido”.

“Ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola en el culo y apretar el gatillo”, señaló, junto con describir el episodio como “vergonzoso. Pero estoy seguro de que lo superaré como cualquier otra cosa”.

“No necesito el dinero de nadie”, agregó, aunque reconoció que la pandemia y las huelgas de Hollywood mermaron su situación económica. Aunque no mencionó a la responsable de iniciar la campaña (la que ya superó la meta y se encuentra suspendida), indicó: “Sólo se me ocurre una persona capaz de hacer algo así, y espero que no sea la persona en la que estoy pensando”.

Junto con detallar que Rourke se está alojando en un hotel de West Hollywood hasta que pueda mudarse a una propiedad de manera permanente, The Hollywood Reporter habló con Kimberly Hines, quien validó que fue su asistente la que abrió la compaña en GoFundMe y refutó la versión del intérprete.

“Él me está pidiendo dinero. Está pidiendo dinero a sus amigos (...) Aquí nadie ha hecho nada malo. Ella lo hizo con buena intención, con buen corazón”. dijo al medio, junto con asegurar que si el actor quería devolver el monto reunido, “que lo devuelva. Me da igual”.

Una expulsión y una dura acusación

En abril de 2025, Mickey Rourke ingresó a Celebrity Big Brother, la nueva temporada de la versión británica del reality conocido como Gran Hermano. Sin embargo, tuvo una breve estadía en el programa. Ese mismo mes la producción le pidió que abandonara el encierro debido a su uso de “lenguaje inapropiado y comportamiento inaceptable”.

Luego pidió disculpas: “Me pasé de la raya y asumo la responsabilidad por haber hecho algo mal. Porque perdí los estribos, y he intentado superarlo toda mi vida. Ojalá hubiera tenido más autocontrol. Lo siento mucho. Me avergüenzo de mí mismo por haber perdido los estribos por unos segundos”.

Antes de su expulsión, uno de sus compañeros, JoJo Siwa –quien se declara no binario–, acusó que había empleado lenguaje “homofóbico”.

En medio de ese momento de alta exposición, Bella Thorne ocupó sus redes sociales para asegurar que “trabajar con Mickey fue una de las peores experiencias de mi vida como actriz”.

En el set de la película Girl (2020), un thriller dirigido por Chad Faust, Rourke debía ocupar una herramienta para propinarle un golpe en la ròtula. Sin embargo, según el relato de la actriz, “en lugar de eso, la usó en mis genitales a través de mis jeans, golpeándolos una y otra vez. Tenía moretones en la pelvis”.

También relato otros episodios desagradables y aseguró que estuvo obligada a dirigirse al tráiler del intérprete para rogarle que aceptara volver y terminar las filmaciones de la película. En caso contrario, “el trabajo de todos se habría perdido y habría sido completamente en vano. Yo no quería hacerlo. Me sentía incómoda, pero hice lo que me pidieron y lo que era mejor para la película”, expresó.

Los representantes del actor negaron las acusaciones, las que calificaron como “extremadamente graves”.

Durante los últimos años Rourke se ha dedicado a hacer proyectos de bajo perfil, incluyendo películas que se lanzan en formato casero. De esa cosecha reciente, por lejos el proyecto más connotado es The Palace (2023), de Roman Polanski, en la que interpretó a un millonario involucrado en negocios turbios.