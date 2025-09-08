SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

La última entrega de la saga arrasó en su debut y consiguió el estreno más taquillero de una película de terror de todos los tiempos en nuestro país. En tanto, en el mundo se ubicó sólo por debajo de las cifras de It (2017). Presentada como la cinta final de Lorraine y Ed Warren, la historia muestra a la pareja intentando resolver un siniestro caso en Filadelfia en 1986.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

Si El juego del miedo fue la saga de terror que marcó los 2000, los 2010 le pertenecieron a El conjuro. Con casi US$ 2 mil millones en recaudación mundial y una historia que se expandió con secuelas y varios derivados, la franquicia centrada en Lorraine y Ed Warren dominó el planeta con absoluto poderío.

Antes de experimentar un declive (ninguna entrega ha totalizado menos de US$ 200 millones, una cifra notable para cualquier producción del género) sus responsables han decidido que es momento de decir adiós. Después de El conjuro 4: Últimos ritos, la cinta que acaba de llegar a los cines, no habrá más filmes sobre la pareja principal ni spin-offs. O ese es la idea por el momento.

Al observar el descollante desempeño comercial de la última película, es posible imaginar un cambio de planes. El largometraje totalizó US$ 83 millones en Estados Unidos, superando con holgura los US$ 53,8 millones de La monja (2018) y quedando sólo por debajo de las dos partes de It. A nivel mundial, con US$ 187 millones, se convirtió en el segundo estreno de terror más taquillero de todos los tiempos (sólo superada por la primera It).

En Chile su impacto fue de las mismas proporciones. La secuela acumuló más de 366 mil espectadores entre jueves y domingo, batiendo varios récords: el mejor estreno de la saga El conjuro, el mejor debut de terror en la historia de Warner Bros. Pictures y el mejor lanzamiento de cualquier título perteneciente a ese género. Un fenómeno que se podía oler desde hace días, porque vendió más de 66 mil entradas durante su etapa de preventa.

Para dimensionar su desempeño en nuestro país es útil revisar dos recientes cintas de terror del mismo estudio: La hora de la desaparición, que continúa con funciones, suma 235 mil asistentes, y Destino final: Lazos de sangre, que llegó en mayo, alcanzó 486 mil en su recorrido por las salas locales.

Además, la cuarta El conjuro se encumbró como el segundo estreno más exitoso de Warner Bros en territorio nacional. El número uno le pertenece a Barbie (2024), de Greta Gerwig, que hace dos años conquistó a 517 mil espectadores durante su primer fin de semana.

Dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan, la nueva entrega retoma a Lorraine (Vera Farmiga) y Ed Warren (Patrick Wilson) en 1986, un momento en que están dedicados a las conferencias y no a resolver casos paranormales. Deben hacer una excepción para atender las preocupaciones de los Smurl, una numerosa familia de Filadelfia que lidia con una presencia maligna. Pronto el matrimonio concluye que está estrechamente ligado a un caso sin resolver de su juventud –un espejo maldito– y teme por el bienestar de hija, Judy (Mia Tomlinson), quien está a punto de casarse con Tony (Ben Hardy).

Comentarios mixtos

Las críticas fueron mixtas, pero eso rara vez influye en el éxito de un filme de terror”, señalò Variety al informar sobre los resultados en taquilla de El conjuro 4: Últimos ritos. A la luz de los análisis publicados, el apunte es preciso.

Uno de los medios más favorables fue The Telegraph: “Siguiendo la fórmula que los fanáticos ya conocen a la perfección, la serie llega a su final con suficientes toques escalofriantes e imaginativos para que sea un éxito”, planteó.

“Esta no es una de las mejores películas de la saga El conjuro en lo que respecta a los elementos sobrenaturales”, señaló RogerEbert.com, apuntando que los Warren tardan en ingresar a la casa de los Smurl. “Pero una vez que entran en escena, se involucran por completo. El clímax de El conjuro 4: Últimos ritos es tan tenso e inquietante como se espera, pero también resulta cálido e inspirador”.

The New York Times opinó que se trataba de una conclusión “decepcionante” y que era “más un drama familiar excéntrico que una verdadera película de terror”

“Dado que esta supuestamente es la última película de Ed y Lorraine, el director intensifica el sentimentalismo, llenando el metraje con desvíos artificialmente encantadores (...) y conversaciones emotivas entre madre e hija y entre padre y su intranquilo yerno. Sin embargo, los efectos de susto poco impactantes y las imágenes inquietantes en el margen del marco no contribuyen mucho a lograr la atmósfera (de terror)”, indicó el periódico.

Aunque reconoció que era superior a su predecesora, El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021), IndieWire no fue más benevolente.

“Si, como yo, ya estabas listo para dejar de lado los filmes de El conjuro desde hace mucho tiempo, El conjuro 4: Últimos ritos te ofrece la emoción que faltaba en las anteriores entregas, y podría incluso convencerte de ver una más. Pero si eres de los que prefieren las fórmulas clásicas de las películas de casas embrujadas, este final te resultará una decepción sentimental, pero con muy poca emoción, algo que probablemente desearás que no hubiera ocurrido”,

“Wilson y Farmiga siguen siendo sólidos en sus encarnaciones, capaces de animar incluso el diálogo espiritual más especulativo. Sin embargo, el filme no ofrece ninguna sorpresa y no da ninguna indicación de que pudiera hacerlo”, opinó por su parte The Guardian.

Lee también:

Más sobre:CineLa Tercera PMEl ConjuroEl Conjuro 4: Últimos RitosVera FarmigaPatrick WilsonMichael ChavesMia TomlinsonBen HardyJames WanThe Conjuring: Last RitesEd WarrenLorraine WarrenCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Defensa de la democracia, DD.HH. y el multilateralismo: la apuesta de Boric en su última asamblea de la ONU

Ethan Guo: “Entiendo la duda, pero mi origen ni siquiera era Punta Arenas, no hay razón para ir a la Antártica desde ahí”

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Los argumentos de Natalia Valdebenito para evitar la orden judicial que ordenó la censura de sus chistes

Una fundación con buenos amigos: cómo fue que Orrego terminó entregando “recursos a dedo” a ProCultura

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

5.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años
Chile

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Ethan Guo: “Entiendo la duda, pero mi origen ni siquiera era Punta Arenas, no hay razón para ir a la Antártica desde ahí”

Defensa de la democracia, DD.HH. y el multilateralismo: la apuesta de Boric en su última asamblea de la ONU

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”
Negocios

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”

Compra informales a través de canales digitales en el comercio superan los US$315 millones y vestuario lidera

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya supera los 100 mil clientes en Chile

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Tendencias

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile
El Deportivo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile

Turner mira de reojo: crece la tensión entre la U, Colo Colo y la ANFP por la Supercopa

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica
Cultura y entretención

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

A los 81 años muere Rick Davies, fundador y cantante de los esenciales Supertramp

De Saloon anuncia nuevo disco y presenta su primer adelanto “Nunca Nunca”

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires
Mundo

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá “consecuencias extremadamente graves”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas