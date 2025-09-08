El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

Si El juego del miedo fue la saga de terror que marcó los 2000, los 2010 le pertenecieron a El conjuro. Con casi US$ 2 mil millones en recaudación mundial y una historia que se expandió con secuelas y varios derivados, la franquicia centrada en Lorraine y Ed Warren dominó el planeta con absoluto poderío.

Antes de experimentar un declive (ninguna entrega ha totalizado menos de US$ 200 millones, una cifra notable para cualquier producción del género) sus responsables han decidido que es momento de decir adiós. Después de El conjuro 4: Últimos ritos, la cinta que acaba de llegar a los cines, no habrá más filmes sobre la pareja principal ni spin-offs. O ese es la idea por el momento.

Al observar el descollante desempeño comercial de la última película, es posible imaginar un cambio de planes. El largometraje totalizó US$ 83 millones en Estados Unidos, superando con holgura los US$ 53,8 millones de La monja (2018) y quedando sólo por debajo de las dos partes de It. A nivel mundial, con US$ 187 millones, se convirtió en el segundo estreno de terror más taquillero de todos los tiempos (sólo superada por la primera It).

En Chile su impacto fue de las mismas proporciones. La secuela acumuló más de 366 mil espectadores entre jueves y domingo, batiendo varios récords: el mejor estreno de la saga El conjuro, el mejor debut de terror en la historia de Warner Bros. Pictures y el mejor lanzamiento de cualquier título perteneciente a ese género. Un fenómeno que se podía oler desde hace días, porque vendió más de 66 mil entradas durante su etapa de preventa.

Para dimensionar su desempeño en nuestro país es útil revisar dos recientes cintas de terror del mismo estudio: La hora de la desaparición, que continúa con funciones, suma 235 mil asistentes, y Destino final: Lazos de sangre, que llegó en mayo, alcanzó 486 mil en su recorrido por las salas locales.

Además, la cuarta El conjuro se encumbró como el segundo estreno más exitoso de Warner Bros en territorio nacional. El número uno le pertenece a Barbie (2024), de Greta Gerwig, que hace dos años conquistó a 517 mil espectadores durante su primer fin de semana.

Dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan, la nueva entrega retoma a Lorraine (Vera Farmiga) y Ed Warren (Patrick Wilson) en 1986, un momento en que están dedicados a las conferencias y no a resolver casos paranormales. Deben hacer una excepción para atender las preocupaciones de los Smurl, una numerosa familia de Filadelfia que lidia con una presencia maligna. Pronto el matrimonio concluye que está estrechamente ligado a un caso sin resolver de su juventud –un espejo maldito– y teme por el bienestar de hija, Judy (Mia Tomlinson), quien está a punto de casarse con Tony (Ben Hardy).

Comentarios mixtos

“Las críticas fueron mixtas, pero eso rara vez influye en el éxito de un filme de terror”, señalò Variety al informar sobre los resultados en taquilla de El conjuro 4: Últimos ritos. A la luz de los análisis publicados, el apunte es preciso.

Uno de los medios más favorables fue The Telegraph: “Siguiendo la fórmula que los fanáticos ya conocen a la perfección, la serie llega a su final con suficientes toques escalofriantes e imaginativos para que sea un éxito”, planteó.

“Esta no es una de las mejores películas de la saga El conjuro en lo que respecta a los elementos sobrenaturales”, señaló RogerEbert.com, apuntando que los Warren tardan en ingresar a la casa de los Smurl. “Pero una vez que entran en escena, se involucran por completo. El clímax de El conjuro 4: Últimos ritos es tan tenso e inquietante como se espera, pero también resulta cálido e inspirador”.

The New York Times opinó que se trataba de una conclusión “decepcionante” y que era “más un drama familiar excéntrico que una verdadera película de terror”

“Dado que esta supuestamente es la última película de Ed y Lorraine, el director intensifica el sentimentalismo, llenando el metraje con desvíos artificialmente encantadores (...) y conversaciones emotivas entre madre e hija y entre padre y su intranquilo yerno. Sin embargo, los efectos de susto poco impactantes y las imágenes inquietantes en el margen del marco no contribuyen mucho a lograr la atmósfera (de terror)”, indicó el periódico.

Aunque reconoció que era superior a su predecesora, El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021), IndieWire no fue más benevolente.

“Si, como yo, ya estabas listo para dejar de lado los filmes de El conjuro desde hace mucho tiempo, El conjuro 4: Últimos ritos te ofrece la emoción que faltaba en las anteriores entregas, y podría incluso convencerte de ver una más. Pero si eres de los que prefieren las fórmulas clásicas de las películas de casas embrujadas, este final te resultará una decepción sentimental, pero con muy poca emoción, algo que probablemente desearás que no hubiera ocurrido”,

“Wilson y Farmiga siguen siendo sólidos en sus encarnaciones, capaces de animar incluso el diálogo espiritual más especulativo. Sin embargo, el filme no ofrece ninguna sorpresa y no da ninguna indicación de que pudiera hacerlo”, opinó por su parte The Guardian.