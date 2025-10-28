SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

El fallecido actor nacional fue alumno del colegio San Ignacio, lugar donde el sacerdote había dejado una profunda huella. El día de su funeral estuvo a cargo de una importante labor. Esta es la historia.

Por 
Equipo de Culto
El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

El frío 20 de agosto de 1952, se realizó el masivo funeral del padre Alberto Hurtado Cruchaga, el sacerdote jesuita que había entregado toda su vida a servir a los más pobres. Había fallecido dos días antes, y la noticia de su muerte había aparecido en los diarios, prueba de que el cura era una personalidad conocida de su época.

La Nación lo destacó en la página 2 de la edición del jueves 21.“Un imponente y emocionado cortejo, que ocupaba no menos de diez cuadras, acompañó ayer los restos del Padre Hurtado desde la Iglesia de San Ignacio hasta la Parroquia de Jesús Obrero, donde fueron sepultados -detalló el matutino-. Los niños del Hogar de Cristo tiraban los cordones de la carroza del que fué en vida el Apóstol de los Pobres”.

Funeral Padre Alberto Hurtado Archivo Histórico Cedoc/Copesa

Entre quienes tuvieron la misión de mover la carroza con el ataúd estuvo un grupo de alumnos del colegio San Ignacio, el centro educacional donde Hurtado había sido exalumno y profesor. El día anterior, se les comunicó la triste noticia a los alumnos, así lo recordó Héctor Noguera en la autobiografía escrita por su hijo Damián (Autobiografía de mi padre, Catalonia, 2021).

“Nos piden que salgamos al patio del colegio. Están reunidas todas las divisiones. Desde preparatoria hasta último año. El padre Andrés Cox se sube a un estrado y con un micrófono dice: ‘El padre Alberto Hurtado acaba de morir de amor por los pobres de Chile’.

“Cada combatiente prematuro del ejército de Loyola se pregunta, quizás, qué significa morir de amor. Cada uno se pregunta, quizás, cuáles son las consecuencias de enarbolar la cruz como pendón”.

28 de noviembre de 2017 Hector Noguera, actor chileno posando en la Iglesia San Francisco para entrevista de Sociedad del Diario la Tercera foto: Marcelo Segura HECTOR NOGUERA ILLANES - RETRATOS MARCELO SEGURA

Rápidamente, se elige entre los alumnos quienes moverían la carroza, y Noguera fue uno de ellos. “Asistí a su funeral y fui uno de los que les tocó tirar su carroza: una labor que nos fuimos turnando con varios alumnos del colegio. Recuerdo vivamente la cruz de nubes que se formó en el cielo y la larga caminata que hicimos hacia el Hogar de Cristo”, recordó años después en una entrevista con El Mercurio.

Es que Hurtado era una presencia constante en el alumnado del colegio. “Siempre se nos ponía de ejemplo y a veces esa comparación nos provocaba sentimientos de culpa. Uno, por ejemplo, si iba a una fiesta con amigas, de inmediato se imaginaba al Padre Hurtado con su camioneta recogiendo a los pobres. Él siempre hizo cosas mucho más nobles que nosotros (risas)“.

“Era una época, además, en que se compraban muy pocas cosas, en que no existía la sociedad de consumo que tenemos ahora, los jóvenes teníamos apenas un terno, un abrigo y nada más. Y el Padre Hurtado regalaba todo y uno sentía que también debía regalar el abrigo ¡Y costaba!“.

Lee también:

Más sobre:HistoriaHéctor NogueraPadre Alberto HurtadoHistoria de ChileHistoria Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric encabeza vocería por muerte de Héctor Noguera desde La Moneda previo a iniciar viaje a Corea del Sur

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

Joyvio responde a Isidoro Quiroga por nulidad de fallo arbitral por Australis: “Es un caso paradigmático de un criminal vencido”

Jara califica como “insólita e imaginaria” la propuesta de Kast para que migrantes irregulares paguen por su expulsión

Fiscalía realiza allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin por derrumbe en mina El Teniente

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados
Chile

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Boric encabeza vocería por muerte de Héctor Noguera desde La Moneda previo a iniciar viaje a Corea del Sur

Jara califica como “insólita e imaginaria” la propuesta de Kast para que migrantes irregulares paguen por su expulsión

Agentic AI: Una disrupción organizacional ineludible
Negocios

Agentic AI: Una disrupción organizacional ineludible

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

Joyvio responde a Isidoro Quiroga por nulidad de fallo arbitral por Australis: “Es un caso paradigmático de un criminal vencido”

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario
El Deportivo

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

Freestyle, danza y 31 minutos: arranca la fiesta de los Juegos Parapanamericano Juveniles

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao
Finde

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves
Cultura y entretención

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Amparo Noguera tras la muerte de su padre: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo”

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”
Mundo

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal