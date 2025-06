El día en que Álvaro Henríquez le regaló uno de sus hits a una banda de Temuco (y no lo grabaron)

Compositor responsable de un reconocido cancionero en la música popular chilena, Álvaro Henríquez es un autor prolífico. Incluso uno de sus temas emblemáticos, pudo ser grabado por otra banda.

La historia la recoge Emiliano Aguayo, en su nuevo libro Las Voces de los 80’ vol.2, en que aborda aquellas bandas que, aunque tuvieron cobertura mediática, no alcanzaron las alturas de nombres más estelares como Cinema o Los Prisioneros.

Entre estas, estaba Betseler. Una banda de Temuco que tuvo un particular tránsito. Eran músicos requeridos para acompañar a otros, pero igualmente publicaron un disco de canciones originales (Rock Pop, de 1987), subiéndose a la ola del rock latino. “Tocaban cumbias. Fueron banda de acompañamiento de Hernando y de Fernando Ubiergo en ese tiempo, siendo de Temuco. Estuvieron en el Festival de la Una", explica Aguayo a Culto.

Rock Pop, el cassette publicado por Betseler

Y aunque no fueron una banda de hits masivos, tuvieron la chance de tener uno en sus manos. Ocurrió en los 90′, cuando la banda conoció a Henríquez, por entonces, al frente de Los Tres.

El momento lo recordó el guitarrista de Betseler, Óscar Urra. “Un día estábamos tocando en el hotel Terraverde de Temuco y en el comedor estaba Henríquez, entonces decidimos interpretar dos canciones suyas. Y él se paró y dijo que no iba a comer, porque cuando escuchaba buena música no podía hacerlo”.

Observador, Henríquez reparó en la guitarra de Urra. “Yo le dije que solo era una Gibson Les Paul, y me respondió que le venía siguiendo la huella a ese modelo. ‘Hay como dos en Chile’, me contó”. Fue entonces que el penquista, le ofreció sin más, comprarle la guitarra.

Los Tres Archivo Histórico/Cedoc Copesa

En principio, Urra se negó a venderla. Pero enseguida lo pensó mejor. “Me di cuenta que es una guitarra más para rock y nosotros estábamos en la etapa de tocar cumbia, y que en sus manos quedaba mucho mejor”, recuerda Urra. “Entonces le dije que sí, que me compraría una Fender que es más versátil”.

Emocionado, Álvaro Henríquez invitó al grupo a comer algo. De vuelta, los Betseler lo convidaron a un asado en el campo de uno de los músicos. “Ahí nos contó que tenía un tema y que cada vez que se lo mostraba a Ángel Parra le respondía ‘¿y no tienes otro?’, como diciéndole que no le gustaba, así que me lo entregó a mí para que lo grabáramos".

Petinellis

Esa canción era Un hombre muerto en el ring, un tema inspirado en la muerte de un boxeador, a puñetazos, en el cuadrilátero. Pero Betseler nunca la llegó a grabar. “Nunca la grabamos, esperando encontrar otra canción que le hiciera el peso para tener dos temas en un single lado A y B”, rememora Urra.

Tras el final de Los Tres, Henríquez decidió echar mano a esa vieja canción de los noventa. “Un día se comunicó conmigo y me contó que lo iba a grabar con Los Petinellis”, rememora Urra. Y así fue que se grabó en la versión que se impuso en las parrillas de las radios.

Consultado por Aguayo para el libro, Henríquez recordaba aquel encuentro con Betseler. “Efectivamente, nos conocimos en el hotel, compartimos bastante en esa oportunidad. Tengo un buen recuerdo de eso”.