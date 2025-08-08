El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ya hay un condecorado para el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, creado en 2012 junto a la Fundación Manuel Rojas, como homenaje al autor chileno y de carácter bienal. Además, es concedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. El reconocimiento se realiza a un autor o autora iberoamericana de destacada trayectoria, cuya obra sea considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica.

Esta vez el galardón es para el colombiano Tomás González, en una decisión tomada por el jurado integrado por las y los escritores Mariana Enriquez, Diego Zúñiga, Pilar Quintana, Camila Fabbri y Marcelo Mellado.

En el acta, destacaron que la obra del autor “es una de las más sólidas y contundentes de la literatura colombiana contemporánea y un tesoro hasta ahora escondido de las letras hispanoamericanas”.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, señaló: “Desde que publicara su primer libro, hace más de 40 años, su trabajo ha indagado en la naturaleza, los afectos y la vida íntima de hombres y mujeres comunes para hilar, con transparencia y profundidad, historias inolvidables”.

“Es muy halagador todo lo que dicen sobre mi obra. Estoy tan contento. Yo soy de pocas palabras y ahora estoy de menos palabras. Quedé un poco mudo porque es mucha la sorpresa. Un agradecimiento muy grande. Me produce mucha felicidad el premio. Va a ser un impulso muy grande a lo que me queda a mí por el trabajo que tengo por hacer. Es una cosa que me va a dar muchas alas de un premio como este”, afirmó González, autor de novelas como Temporal y Asombro. Y agregó: “Este tipo de premios va borrando la frontera entre los países”.

Tomás González nació en 1950 en Medellín. Es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Antes fue barman en un club nocturno de Bogotá, cuyo propietario publicó Primero estaba el mar, su primera novela, en 1983, publicada en Francia en 2010.

Escribe cuentos, novela y poesía. Ha publicado en México, Colombia y Estados Unidos. Hace un poco más de ocho años regresó a Colombia, después de veinte años de vivir en Miami y Nueva York, donde escribió algunos de sus libros mientras se ganaba la vida como traductor. Actualmente vive en Cachipay.

Su obra incluye la novela Para antes del olvido (1987), con la que ganó el Premio Nacional de Novela Colombiana Plaza & Janés en 1987. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano, entre otros idiomas.