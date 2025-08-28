SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en el fenómeno de Netflix, inició su proyecto solista hace seis años. Se presentará en el festival con tres discos bajo el brazo y un éxito arrollador, End of Beginning. Será su debut en un escenario en nuestro país, pero no su primera vez en suelo local.

Por 
Equipo de Culto
El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Joe Keery (Massachusetts, 1992) acababa de estrenar la tercera temporada de Stranger things, que debutó en el streaming el 4 de julio de 2019. Días después de terminar sus compromisos con la promoción de la exitosa serie de fantasía de Netflix –que lo trajo a Chile junto a Natalia Dyer y Charlie Heaton, dos de sus compañeros de elenco–, llegó a plataformas con Roddy, una canción en que predominaban sintetizadores y una atmósfera entre melancólica y fresca.

Fue la carta de presentación de su proyecto musical, Djo. Suerte de estilización de su nombre (Joseph), esa nueva identidad le permitía distinguir su nuevo camino de la actuación.

Courtesy of Netflix

“Fue para intentar tener algún tipo de separación entre las dos (facetas), para que alguien que no fuera fan pudiera descubrir la música y escucharla sin tener ninguna idea preconcebida de quién la hizo ni nada. Simplemente para empezar de cero”, explicó este año una entrevista con Q’s Tom Power.

En esa instancia reafirmó su impulso: “Todavía quiero que me tomen en serio como artista. Todavía quiero crear cosas de las que esté orgulloso. Todavía quiero vivir mi vida al máximo”.

Djo lanzó su primer disco, Twenty twenty (2019), sin mayor promoción y una imagen que jugaba al misterio: gafas oscuras y un bigote grueso. Repitió la fórmula con su siguiente trabajo de estudio, Decide (2022), otro ejercicio de psicodelia y synth-pop.

Los tiempos en la música actual son curiosos: End of beginning, el sexto track de ese disco, un tema sobre volver a Chicago y reconectarse con una versión pasada de sí mismo, empezó a ganar popularidad en TikTok en 2024 y terminó encumbrado en las listas de las canciones más escuchadas.

“El éxito ha sido difícil de cuantificar, pero ha sido emocionante. Me siento muy agradecido de que la gente esté conectando con la canción. En cuanto a su posición en las listas de éxitos, casi no tengo forma de procesarlo; el objetivo es seguir grabando música y grabar en lugares geniales. Mientras pueda seguir haciéndolo, el resto es solo la guinda del pastel”, declaró a The Guardian en 2024.

Con toda seguridad esa será la canción más esperada por el público que se acerque a verlo en la próxima edición de Lollapalooza Chile, festival que este jueves lo confirmó como parte de su cartel 2026. Pero no sólo eso: también llegará con The crux (2025), disco lanzado en abril de este año con el que ha ratificado sus credenciales en la escena musical.

Y, por supuesto, está su carrera actoral: participó en la quinta temporada de Fargo y a fin de año retomará su papel en Stranger things, esta vez en la quinta y última temporada.

Más sobre:MúsicaJoe KeeryDjoStranger Things

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

Viña Casas del Bosque: frescura y calidad desde Casablanca

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Haras de Pirque: elegancia y herencia en el corazón del Maipo

Viña Terramater: vinos premiados con identidad en el corazón del Maipo

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados
Chile

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

“Sabemos que Cobra impactó a Bruma”: hijo de vigía fallecido dice que su padre reveló sentir un ruido de colisión

Lo ratificaron como “acusado”: querellante anuncia oficio al Servel para impugnar la candidatura de Jadue a diputado

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones
Negocios

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”
El Deportivo

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”

Sigue imparable: Martina Weil bate su propio récord nacional en los 400 metros planos en Zúrich

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”