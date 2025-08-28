El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Joe Keery (Massachusetts, 1992) acababa de estrenar la tercera temporada de Stranger things, que debutó en el streaming el 4 de julio de 2019. Días después de terminar sus compromisos con la promoción de la exitosa serie de fantasía de Netflix –que lo trajo a Chile junto a Natalia Dyer y Charlie Heaton, dos de sus compañeros de elenco–, llegó a plataformas con Roddy, una canción en que predominaban sintetizadores y una atmósfera entre melancólica y fresca.

Fue la carta de presentación de su proyecto musical, Djo. Suerte de estilización de su nombre (Joseph), esa nueva identidad le permitía distinguir su nuevo camino de la actuación.

Courtesy of Netflix

“Fue para intentar tener algún tipo de separación entre las dos (facetas), para que alguien que no fuera fan pudiera descubrir la música y escucharla sin tener ninguna idea preconcebida de quién la hizo ni nada. Simplemente para empezar de cero”, explicó este año una entrevista con Q’s Tom Power.

En esa instancia reafirmó su impulso: “Todavía quiero que me tomen en serio como artista. Todavía quiero crear cosas de las que esté orgulloso. Todavía quiero vivir mi vida al máximo”.

Djo lanzó su primer disco, Twenty twenty (2019), sin mayor promoción y una imagen que jugaba al misterio: gafas oscuras y un bigote grueso. Repitió la fórmula con su siguiente trabajo de estudio, Decide (2022), otro ejercicio de psicodelia y synth-pop.

Los tiempos en la música actual son curiosos: End of beginning, el sexto track de ese disco, un tema sobre volver a Chicago y reconectarse con una versión pasada de sí mismo, empezó a ganar popularidad en TikTok en 2024 y terminó encumbrado en las listas de las canciones más escuchadas.

“El éxito ha sido difícil de cuantificar, pero ha sido emocionante. Me siento muy agradecido de que la gente esté conectando con la canción. En cuanto a su posición en las listas de éxitos, casi no tengo forma de procesarlo; el objetivo es seguir grabando música y grabar en lugares geniales. Mientras pueda seguir haciéndolo, el resto es solo la guinda del pastel”, declaró a The Guardian en 2024.

Con toda seguridad esa será la canción más esperada por el público que se acerque a verlo en la próxima edición de Lollapalooza Chile, festival que este jueves lo confirmó como parte de su cartel 2026. Pero no sólo eso: también llegará con The crux (2025), disco lanzado en abril de este año con el que ha ratificado sus credenciales en la escena musical.

Y, por supuesto, está su carrera actoral: participó en la quinta temporada de Fargo y a fin de año retomará su papel en Stranger things, esta vez en la quinta y última temporada.