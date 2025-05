El famoso guitarrista que pudo reemplazar a Syd Barrett en Pink Floyd: “Ninguno de nosotros tuvo el valor de pedírselo”

La historia bíblica de Pink Floyd dice que en abril de 1968, su genio y fundador, el guitarrista Syd Barrett dejó el grupo. O más bien, lo hicieron dar un paso al costado, producto de su abuso en el consumo de drogas que lo tenía en una condición lastimosa.

Tras su salida, la banda, bajo el nuevo liderato (con puño de acero) de Roger Waters, comenzó la búsqueda de un sustituto.

En ese período, un músico eximio, con recorrido, fue considerado para ocupar el lugar de Barrett. ¿Quién fue?

Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd

El famoso guitarrista que pudo reemplazar a Syd Barrett en Pink Floyd

Vamos al evangelio escondido de la banda. En 2005, el baterista Nick Mason publicó su autobiografía, Inside Out: A Personal History of Pink Floyd. En sus páginas confidenció que la banda quería que Jeff Beck, el talentoso guitarrista que se había lucido en The Yarbirds, reemplazara a Barrett en la guitarra, pero “ninguno de nosotros tuvo el valor de pedírselo”.

Años después, en una conversación de 2010 con Alice Cooper, Beck opinó sobre el hecho de que Pink Floyd no se hubiesen atrevido a pedírselo. “¿Qué tan increíble? Nunca pensé que me habrían dado la luz del día. Qué extraño”.

El elegido fue finalmente un amigo en común que tenían Waters y Barrett, el guitarrista David Gilmour. Ahí comenzaba el nuevo testamento de Pink Floyd. Pero esa es otra historia.