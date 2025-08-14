El festival Fauna Primavera anuncia su programación por día
¿Qué días se presentarán Weezer, James, Mogwai, Massive Attack y Stereolab en el evento de noviembre en Ciudad Empresarial? Lo puedes leer aquí.
El festival Fauna Primavera, una de las citas musicales más esperadas del segundo semestre en la cartelera local, entre en tierra derecha.
El evento se llevará a cabo el próximo 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial y reunirá a 17 artistas que darán vida a dos jornadas que asoman como imperdibles.
A tres meses de su próxima edición, el festival anuncia su programación por día, dando paso a la venta de pases diarios:
*Viernes 7 de noviembre:
Weezer - James - Mogwai - Stereolab - Fother Muckers - El Mato a un Policía Motorizado - Yo La Tengo
*Sábado 8 de noviembre:
Massive Attack - AURORA - Bloc Party - Tash Sultana - Fcukers - Candelabro - Niebla Niebla - Otoboke Beaver - RY X - The Whitest Boy Alive
Además ya se encuentra disponible la opción de pago en cuotas tanto para clientes BCI y otros bancos. Entradas a través de Fever.
Más información se puede encontrar aquí.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.