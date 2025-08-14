El festival Fauna Primavera anuncia su programación por día

El festival Fauna Primavera, una de las citas musicales más esperadas del segundo semestre en la cartelera local, entre en tierra derecha.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial y reunirá a 17 artistas que darán vida a dos jornadas que asoman como imperdibles.

A tres meses de su próxima edición, el festival anuncia su programación por día, dando paso a la venta de pases diarios:

Foto: Massive Attack.

*Viernes 7 de noviembre:

Weezer - James - Mogwai - Stereolab - Fother Muckers - El Mato a un Policía Motorizado - Yo La Tengo

*Sábado 8 de noviembre:

Massive Attack - AURORA - Bloc Party - Tash Sultana - Fcukers - Candelabro - Niebla Niebla - Otoboke Beaver - RY X - The Whitest Boy Alive

Además ya se encuentra disponible la opción de pago en cuotas tanto para clientes BCI y otros bancos. Entradas a través de Fever.

Más información se puede encontrar aquí.