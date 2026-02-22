El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

En 2025, Myriam Hernández se consagró como la quinta artista en ser galardonada con la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña. El máximo premio del certamen solo se ha otorgado en un puñado de ocasiones, lo que resalta su exclusividad y enaltece a quienes lo han recibido.

Construida en base a cromo y rodio, que es uno de los seis elementos del grupo de metales del platino, esta gaviota cuenta con 85 cristales de la marca Swarovski incrustados en la figura animal. Sin embargo, su verdadero valor está en su carácter de excepcional, como indica un reciente decreto municipal viñamarino, lo que permite evaluar qué tan posible es que se otorgue este año.

Sin perjuicio de esto, un repaso por los años en que la Gaviota de Platino brilló sobre la Quinta Vergara permite encontrar elementos en común en los artistas que la han recibido. Todos cuentan con una larga trayectoria, cercanía con el público y son condecorados luego de un show memorable.

El primero de todos, el Sol de México, Luis Miguel

La historia de Luis Miguel y el Festival de Viña del Mar comenzó hace más de cuatro décadas, cuando el mexicano tenía quince años y su presentación en la ciudad costera fue aplaudida por todos los asistentes del certamen de 1985.

No fue una sorpresa que veinte años después, luego de consagrar su carrera con incontables éxitos y reconocimientos, fuera el primer artista en recibir la Gaviota de Platino en la Quinta Vergara. Además, fue un reconocimiento a los 30 años de su trayectoria como músico.

De alguna forma, esto sentó las bases para los artistas merecedores del premio durante los próximos años.

El Sol de México fue el primer artista en ser condecorado con el galardón.

Isabel Pantoja, en honor a Juan Gabriel

La tercera noche del Festival de Viña de 2017, la cantante española se presentó durante casi tres horas. No fue una sorpresa que su exitoso álbum Hasta que se apague el sol causara furor entre los asistentes, puesto que su productor y compositor fue el mexicano Juan Gabriel, que había fallecido el año pasado.

Es más, luego se dio a conocer que el galardón estaba destinado al Divo de Juárez, quien se debía presentar originalmente en el certamen de ese año, y se le traspasó a ella por su cercanía con el artista.

Juan Gabriel, el compositor de "Querida".

Aunque este año la andaluza no se presentará en el escenario viñamarino, si celebrará sus 50 años de carrera en el Movistar Arena en dos meses más, el 29 de abril.

Un homenaje a Lucho Gatica

La Gaviota de Platino del “rey de los boleros” fue un homenaje de parte de la producción del Festival de Viña del Mar 2019 a un año de su fallecimiento, que se produjo a sus 90 años en Ciudad de México.

La historia de Lucho Gatica con el festival también tiene antecedentes memorables. En 1996 fue presidente del jurado. Ese mismo año, además, Juan Gabriel le rindió homenaje al interpretar algunas de sus canciones sobre el escenario.

La primera banda: Los Jaivas

La banda de las Alturas de Machu Picchu fueron doblemente condecorados en su presentación de 2023. En su quinta presentación en la Quinta Vergara, la agrupación recibió las llaves de Viña del Mar de las manos de su alcaldesa, Macarena Ripamonti.

Además, estos reconocimientos se materializaron luego de más de cuarenta años de la primera presentación de Los Jaivas en el certamen. En 1983, Gabriel Parra apareció en escenario vestido de diablo, simbolizando uno de los grandes motores de su música: las culturas andinas.

Los Jaivas en su presentación en el Estadio Nacional

Myriam Hernández, la última condecorada

La primera cantante chilena en ser condecorada con la Gaviota de Platino fue la reconocida intérprete de El hombre que yo amo, en el Festival de Viña del año pasado.

En su momento, la premiación causó polémica por la demora que hubo al momento de entregar la condecoración, pero esto se vio superado por la emoción de los asistentes al certamen cuando el premio ya estaba en sus manos.